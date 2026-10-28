Phillips 66 : rentabilité robuste, désendettement massif et retour aux actionnaires

Au 3e trimestre 2026, Phillips 66 a enregistré un résultat net et un résultat net ajusté de 5,6 milliards de dollars, soit 14,08 USD par action. Le bénéfice net a augmenté de 1,76 MdUSD en glissement trimestriel.

Sur cette période, l'Ebitda ajusté s'élève à 8,068 MdsUSD contre 5,89 MdsUSD il y a un an à la même période.

Le flux de trésorerie opérationnel atteint quant à lui les 7,28 MdsUSD sur ce 3e trimestre contre 7,25 MdsUSD au 2e trimestre.

Une dynamique industrielle soutenue dans le raffinage et le midstream

Cette solidité financière s'explique en grande partie par d'excellentes cadences industrielles sur le terrain. Le groupe américain spécialisé dans la production de gaz naturel et dans la pétrochimie indique que l'activité de raffinage a tourné à 98% de ses capacités, portée par un volume record de brut traité de 848 milliers de barils par jour dans le couloir central (Central Corridor). Les opérations ont également atteint un rendement record en distillats de 41% pour cette période de l'année, ainsi qu'un taux de produits propres de 86%.

Dans le segment Midstream, les volumes de fractionnement se sont établis à 1 million de barils par jour, tandis que les volumes en tête de puits ont atteint 4,6 milliards de pieds cubes par jour et que le terminal d'exportation de GPL de Freeport a affiché un taux d'utilisation de 105%.

Désendettement et retour de valeur aux actionnaires

Grâce aux liquidités générées par cette activité soutenue, l'entreprise a redistribué 2,8 MdsUSD de dollars à ses actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions. Parallèlement, elle a assaini son bilan en réduisant sa dette totale de 2 MdsUSD pour la porter à 18,5 MdsUSD, diminuant dans le même temps sa dette nette de 3,8 MdsUSD pour l'établir à 12,7 MdsUSD.

La stratégie de la direction

Ces orientations ont été confirmées par les dirigeants du groupe à l'occasion de la publication de ces chiffres.

"Phillips 66 a enregistré de solides performances opérationnelles au 3e trimestre et continue de respecter ses engagements financiers et opérationnels", a déclaré Mark Lashier, président-directeur général de la société.

"L'entreprise reste fermement attachée à une allocation rigoureuse de son capital. Notre objectif est de reverser plus de 50% des flux de trésorerie opérationnels nets aux actionnaires, tout en assurant une croissance pérenne et attractive des dividendes à travers les différents cycles des matières premières. L'augmentation du dividende récemment annoncée (la deuxième de l'année 2026) confirme notre engagement en faveur d'un retour de capital prudent et sur le long terme", précise le dirigeant.