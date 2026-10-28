Phillips 66 en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

28 octobre - ** L'action du raffineur Phillips 66 PSX.N affiche une hausse de 2,4% à 275 dollars en pré-ouverture

** La société a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre , grâce à des marges de raffinage plus élevées, les tensions persistantes au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d'exportations de carburant américain.

** La société affiche un bénéfice ajusté de 14,08 dollars par action, contre des estimations de 11,73 dollars par action, selon les données de LSEG

** La marge réalisée par PSX a atteint 38 dollars le baril au cours du trimestre, contre 12,15 dollars le baril un an plus tôt.

** À la clôture d'hier, PSX affichait une hausse de 108% depuis le début de l'année