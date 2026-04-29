Phillips 66 en hausse après avoir annoncé un bénéfice inattendu au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 avril - ** L'action du raffineur américain Phillips 66

PSX.N progresse de 2,3 % à 168,90 $ avant l'ouverture du marché

** La société affiche un bénéfice ajusté inattendu au premier trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage de ses produits

** La société affiche un bénéfice ajusté de 49 cents par action au premier trimestre, contre une perte estimée à 40 cents par action par les analystes - LSEG Data

** La marge réalisée au premier trimestre s'élève à 10,11 dollars par baril, contre 6,81 dollars par baril un an plus tôt

** À la clôture d'hier, PSX affichait une hausse de 27,97 % depuis le début de l'année