Phillips 66 en hausse après avoir annoncé un bénéfice inattendu au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 avril - ** L'action du raffineur américain Phillips 66
PSX.N progresse de 2,3 % à 168,90 $ avant l'ouverture du marché
** La société affiche un bénéfice ajusté inattendu au premier trimestre, grâce à la hausse des marges de raffinage de ses produits
** La société affiche un bénéfice ajusté de 49 cents par action au premier trimestre, contre une perte estimée à 40 cents par action par les analystes - LSEG Data
** La marge réalisée au premier trimestre s'élève à 10,11 dollars par baril, contre 6,81 dollars par baril un an plus tôt
** À la clôture d'hier, PSX affichait une hausse de 27,97 % depuis le début de l'année
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