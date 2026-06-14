F1: première victoire avec Ferrari pour Hamilton en Catalogne

Lewis Hamilton à Montmelo le 14 juin 2026 ( POOL / Manaure QUINTERO )

Le Britannique Lewis Hamilton (Ferrari) a créé la surprise en remportant sa première victoire avec la Scuderia lors du Grand Prix de Catalogne, dimanche sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo.

Sous une forte chaleur, le septuple champion du monde, qui s'était élancé en deuxième position sur la grille, a devancé ses compatriotes George Russell (Mercedes) et Lando Norris (McLaren).

L'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du championnat qui avait remporté les cinq derniers Grands Prix, a abandonné à cinq tours de la fin en raison d'un problème moteur alors qu'il venait de dépasser son coéquipier pour s'emparer de la deuxième place.

Hamilton (41 ans) décroche ainsi le 106e succès de sa carrière en F1, le premier depuis celui obtenu sur tapis vert en Belgique en juillet 2024 après la disqualification de Russell. La dernière fois qu'il s'était imposé en franchissant la ligne en premier, c'était trois semaines plus tôt, devant son public à Silverstone.

Après cette victoire et le zéro pointé d'Antonelli dimanche, Hamilton revient à 41 points de l'Italien, qui devance désormais Russell de 50 longueurs.

Parfois critiqué pour ses erreurs de stratégie, la Scuderia a cette fois déroulé sa partition à merveille et a bénéficié d'un coup de pouce du destin.

En effet, la course, assez ennuyeuse jusque-là, a basculé au 41e des 66 tours quand l'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) est tombé en panne et a provoqué une voiture de sécurité virtuelle.

Hamilton, qui était en tête mais dans une stratégie à trois arrêts contre deux aux Mercedes, qui venaient de passer aux stands quelques minutes plus tôt, a sauté sur l'occasion pour s'arrêter changer de pneus. Il est ensuite ressorti en tête juste devant les Flèches d'Argent à l'entame du 43e tour, provoquant une grosse clameur dans les gradins.

Lewis Hamilton (à droite) avec George Russell à Montmelo le 14 juin 2026 ( AFP / Lluis GENE )

Avec des gommes un peu plus neuves que Russell et Antonelli, le Britannique a creusé l'écart au fil des tours pour s'envoler vers son rêve, sa première victoire en rouge.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a pris la quatrième place, devant l'Australien Oscar Piastri (McLaren) et les Français Isack Hadjar (Red Bull), qui avait pourtant manqué son départ, et Pierre Gasly (Alpine).

Le Top 10 est complété par l'Argentin Franco Colapinto (Alpine) et les Racing Bulls du Néo-Zélandais Liam Lawson et du Britannique Arvid Lindblad.

Le troisième Tricolore, Esteban Ocon (Haas), n'a pu faire mieux que 13e.