Phillips 66 dépasse ses estimations grâce à de solides bénéfices dans le secteur du raffinage qui compensent la baisse des résultats dans le secteur intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les marges de raffinage et le débit sont à l'origine des bénéfices de Phillips 66 au 4ème trimestre

*

L'utilisation des capacités de production de brut de Phillips 66 a atteint 99% au 4ème trimestre

*

Les analystes mettent en garde contre l'impact de la baisse de l'utilisation sur les estimations du 1er trimestre

(Mise à jour du cours de l'action, ajout d'une citation de dirigeant au paragraphe 13) par Tanay Dhumal et Nicole Jao

Phillips 66 PSX.N a dépassé les attentes de Wall Street au quatrième trimestre, les bénéfices ayant été alimentés par des marges de raffinage robustes et un débit élevé, ce qui a compensé la performance plus faible que prévu dans le secteur intermédiaire.

Les actions de la société étaient en hausse de plus de 4 % à 155,12 $ dans les échanges de l'après-midi.

Les principaux fabricants de carburants ont engrangé des bénéfices inattendus l'année dernière, car les marges sur les produits, en grande partie dues à la guerre de la Russie en Ukraine et aux pannes de raffinerie, ont rebondi par rapport aux creux pluriannuels observés en 2024, lorsque les bénéfices ont diminué par rapport aux sommets atteints après la pandémie. Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 45 % en moyenne au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Valero Energy VLO.N et Marathon Petroleum MPC.N ont dépassé les estimations de bénéfices trimestriels grâce à un rebond des marges de raffinage et à un volume de production record.

Au quatrième trimestre, la marge réalisée par Phillips 66 a plus que doublé pour atteindre 12,48 dollars par baril, ce qui a porté ses bénéfices de raffinage à 542 millions de dollars, contre une perte de 759 millions de dollars il y a un an. L'utilisation trimestrielle de la capacité de production de brut du raffineur est passée à 99 %, contre 94 % un an plus tôt, tandis que les frais de révision ont augmenté de près de 10 % pour atteindre 135 millions de dollars. Le raffineur s'attend à un taux d'utilisation dans la fourchette basse des 90 % au premier trimestre et à des coûts de révision de 170 à 190 millions de dollars.

Ryan Todd, analyste chez Piper Sandler, a déclaré que le raffinage de la société a permis de compenser la baisse des performances du secteur intermédiaire au quatrième trimestre, mais a ajouté que la baisse de l'utilisation et l'augmentation des dépenses devraient peser sur les estimations du premier trimestre.

Le raffineur a déclaré avoir réduit sa dette de 2 milliards de dollars au cours du trimestre, terminant l'année à 19,7 milliards de dollars, aidé par la vente en décembre d'une participation de 65 % dans ses activités de vente au détail de carburant en Allemagne et en Autriche à une valeur de 2,8 milliards de dollars.

Phillips 66 a déclaré un bénéfice ajusté de 2,47 dollars par action pour le quatrième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,16 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

VENEZUELA

Les raffineurs américains devraient bénéficier de la reprise des exportations de pétrole vénézuélien et de la baisse des prix du carburant.

Selon Reuters, Phillips 66 a acheté une cargaison de brut vénézuélien à la société de négoce Vitol le mois dernier.

Le système de raffinage de Phillips 66 peut traiter environ 250 000 barils de brut vénézuélien par jour, a déclaré le directeur général Mark Lashier lors de l'appel, "si vous considérez cela comme un pourcentage de notre capacité totale de traitement du brut, je pense que nous sommes plus fortement pondérés, plus d'opportunités là-bas que nos pairs"