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Phillips 66 dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la guerre en Iran qui stimule les marges de raffinage aux États-Unis
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 13:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (actualisation des chiffres et ajout d'illustrations et de détails tout au long de l'article)

Phillips 66 PSX.N a annoncé mercredi une multiplication par près de quatre de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant largement les estimations de Wall Street, alors que le conflit au Moyen-Orient a réduit l’offre mondiale de carburants et fait grimper en flèche les marges de raffinage aux États-Unis.

Les raffineurs américains comptent parmi les principaux bénéficiaires de la guerre en Iran, les acheteurs internationaux s’étant précipités pour s’assurer des approvisionnements alternatifs en carburant face aux craintes de perturbations des exportations en provenance du Moyen-Orient.

La flambée de la demande étrangère a contribué à propulser les exportations américaines de carburants à des niveaux records, en particulier pour le diesel et d’autres produits raffinés.

Le pôle de raffinage de Phillips a enregistré une hausse sans précédent de son résultat ajusté, qui est passé de 392 millions de dollars l’année précédente à 3,09 milliards de dollars.

Sa marge réalisée au deuxième trimestre a plus que doublé par rapport à l'année précédente, passant à 24,08 dollars par baril.

Le résultat net de la société s’est établi à 3,85 milliards de dollars, son meilleur résultat trimestriel depuis 2022, année où l’invasion de l’Ukraine par la Russie avait perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et dopé les bénéfices des raffineries.

L'action de la société a progressé de 1,4 % à 208,67 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché.

Le résultat trimestriel ajusté du segment des carburants renouvelables de Phillips 66 a atteint 544 millions de dollars, contre une perte de 133 millions de dollars un an plus tôt.

Les raffineurs américains commencent à enregistrer de meilleurs résultats dans le domaine des carburants renouvelables après des années de pression sur les marges, grâce à un renforcement récent des obligations de mélange de biocarburants et à une hausse des prix du diesel liée au conflit au Moyen-Orient.

Phillips 66, dont le siège se trouve à Houston, au Texas, a annoncé un bénéfice ajusté de 9,41 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 7,44 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

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