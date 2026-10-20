Phillips 66 a mis en lock-out les salariés syndiqués de sa raffinerie du New Jersey après l'expiration de la prolongation de leur convention collective

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Phillips 66 PSX.N a interdit l'accès à ses salariés syndiqués à sa raffinerie de Linden, dans le New Jersey, d'une capacité de 275 000 barils par jour, après l'expiration de la prolongation de la convention collective, a annoncé mardi l'entreprise.

"La prolongation de la convention collective couvrant les salariés syndiqués de la raffinerie Bayway et du terminal de Linden de Phillips 66 a expiré le 19 octobre à 16 h (heure de la côte Est)", a déclaré Phillips 66 dans un communiqué. "En l’absence d’une nouvelle prolongation et afin de respecter notre engagement en faveur d’une exploitation sûre et fiable, Phillips 66 a désormais mis en lock-out les salariés syndiqués de ces sites."

Le raffineur a indiqué qu’il prévoyait de maintenir la sécurité des opérations à la raffinerie de Bayway et au terminal de Linden grâce à un personnel formé et qualifié, afin de continuer à répondre aux demandes des clients.