EssilorLuxottica bat les attentes au T3 malgré un ralentissement des lunettes connectées

EssilorLuxottica au salon SILMO à Villepinte, près de Paris

par ELENA SMIRNOVA

Le groupe franco-italien EssilorLuxottica a ‌publié mardi un chiffre d'affaires en hausse de 7,2% à taux de change constants au troisième trimestre, ​dépassant les attentes des analystes, malgré un net ralentissement de la croissance des ventes de lunettes connectées.

Le fabricant des lunettes de soleil Ray-Ban et Oakley a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel de 7,49 milliards ​d'euros, contre 7,37 milliards d'euros attendus par les analystes, selon le consensus Visible Alpha.

Les ventes de lunettes connectées, qui ont largement ​contribué à soutenir la valorisation du groupe, ont progressé ⁠de 20% au troisième trimestre, après avoir bondi de près de 100% entre avril et ‌juin, portées par l’essor fulgurant de cette nouvelle catégorie de produits.

Au cours de l’année écoulée, l’action EssilorLuxottica a perdu environ la moitié de sa valeur, pénalisée par ​les inquiétudes liées à l’intensification de ‌la concurrence, aux questions de confidentialité entourant les lunettes connectées, à la ⁠rentabilité du groupe et à sa gouvernance.

L'activité de produits connectés "wearables", qui comprend notamment les lunettes auditives Nuance Audio, a généré 486 millions d’euros au troisième trimestre, soit environ 6,5% du chiffre d’affaires total.

"Nos ⁠activités liées à la ‌santé visuelle, aux lunettes et à la medtech restent un moteur de croissance ⁠solide, avec une hausse de plus de 6% tant sur le trimestre que sur les neuf premiers ‌mois de l’année. Par ailleurs, le chiffre d’affaires des wearables a enregistré une croissance ⁠de 20%, confirmant la forte dynamique de cette catégorie émergente, sur laquelle ⁠nous conservons notre position de ‌leader", ont déclaré Francesco Milleri, président-directeur général, et Paul du Saillant, directeur général délégué, cités dans un ​communiqué.

L'Asie-Pacifique est restée le principal moteur de croissance ‌du groupe au troisième trimestre avec une hausse de 15,7% des ventes à taux de change constants, tandis que l'Amérique du ​Nord, premier marché d'EssilorLuxottica, a affiché une croissance plus modérée de 4,2%. Les ventes ont progressé de 7,9% dans la région EMEA et de 11,4% en Amérique latine.

EssilorLuxottica, qui a maintenu ⁠ses perspectives à long terme, a déclaré qu'elles reposaient sur l'expansion de sa plateforme de santé basée sur l'IA et sur son ambition de devenir un acteur mondial de premier plan dans le domaine de la santé visuelle.

Le groupe vise sur les cinq prochaines années une croissance soutenue de son chiffre d'affaires ainsi qu'une progression globalement comparable de son résultat opérationnel ajusté.

(Rédigé par Elena Smirnova et Elisa ​Anzolin, édité par Augustin Turpin)