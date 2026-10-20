Michelin: Recul du CA à neuf mois avec la baisse des volumes

54e Salon aéronautique de Paris à l'aéroport du Bourget, près de Paris

par Rihab Latrache et Mathias ‌de Rozario

Michelin a fait état mardi ​d'une baisse de 0,5% à taux de changes constants de son chiffre d'affaires total sur les neuf premiers ​mois de l'année, le fabricant français de pneumatiques citant un effet ​volume défavorable et un ⁠impact change lié à la dépréciation du dollar ‌américain face à l’euro.

Le groupe clermontois a enregistré un chiffre d'affaires de 19,18 milliards ​d'euros au 30 ‌septembre 2026, contre 19,28 milliards à la ⁠même période l'année dernière.

À parités de change constantes, les ventes progressent de 1,0%, précise le groupe dans ⁠un communiqué.

Dans ‌le reste du monde, dont le Moyen-Orient, ⁠Michelin affiche une demande de 7%, tandis qu'en ‌Amérique du Nord et Centrale, le marché ⁠recule légèrement de 1% en raison notamment ⁠de la baisse ‌du pouvoir d'achat.

Les volumes pneumatiques régressent de 0,8% ​avec la baisse des ‌ventes en Première monte. Le Remplacement affiche toutefois des volumes en progression ​de 4% à la marque Michelin à fin septembre.

L'entreprise a fait état d'un effet ⁠prix-mix de 1,1%, reflétant les hausses de prix mises en place en réaction à l'augmentation des coûts des matières premières.

Par ailleurs, elle a confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache et Mathias de Rozario, édité ​par Augustin Turpin)