Joel Kaplan, responsable des affaires internationales chez Meta, quitte l'entreprise après 15 ans de service

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Joel Kaplan, directeur des affaires internationales de Meta Platforms META.O , quittera l'entreprise l'année prochaine après y avoir passé 15 ans, a déclaré mardi un porte-parole à Reuters.

La présidente et vice-présidente du conseil d’administration, Dina Powell McCormick, prendra en charge les affaires extérieures en plus de ses fonctions actuelles, a précisé le porte-parole.

* Cette décision intervient à l'approche des élections de mi-mandat du 3 novembre

* Mme McCormick a fait partie de l’administration de Donald Trump lors de son premier mandat à la présidence des États-Unis

* M. Kaplan avait été promu au poste de responsable des affaires politiques chez Meta en janvier de l’année dernière, alors que le géant des réseaux sociaux réduisait ses activités de vérification des faits aux États-Unis, mettait fin à ses initiatives en faveur de la diversité et cherchait à resserrer ses liens avec Donald Trump

* Stratège républicain de longue date, M. Kaplan a occupé le poste de chef de cabinet adjoint chargé des politiques au sein de l’administration de George W. Bush

* Meta fait partie des entreprises technologiques confrontées à des interrogations sur les impacts de l’IA, alors que les inquiétudes s’amplifient concernant la sécurité et l’empreinte croissante du secteur au sein des communautés locales

* Trump a récemment déclaré que les dirigeants technologiques , dont le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, avaient accepté d’établir des normes volontaires en matière d’IA