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Philippine Air va commander 15 Boeing 787-10 et neuf Airbus A350-1000
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails un peu partout) par Tim Hepher et Karen Lema

Philippine Airlines (PAL) s'apprête à commander 15 Boeing BA.N 787-10 et neuf Airbus

AIR.PA A350-1000, marquant ainsi son premier achat auprès de Boeing depuis près de 20 ans, ont indiqué vendredi des sources du secteur. Ces commandes devraient être annoncées ce mois-ci lors du salon aéronautique de Farnborough. La décision d’inclure le Boeing 787 déclenchera automatiquement un appel d’offres distinct pour les moteurs entre le britannique Rolls-Royce RR.L et le géant américain GE Aerospace GE.N . Airbus et Boeing ont refusé de commenter ces discussions commerciales.

Philippine Airlines a déclaré ne pas être en mesure de fournir d’informations sur d’éventuelles acquisitions de flottes.

Cet accord intervient après que le président de la compagnie aérienne a révélé, lors d’un sommet du secteur en juin, que la compagnie prévoyait de commander de nouveaux avions dans les deux prochains mois.

Bloomberg News a rapporté en début de semaine que la compagnie avait choisi de répartir une commande d’environ 20 avions entre Airbus et Boeing.

PAL dispose actuellement d’une flotte mixte d’appareils gros-porteurs, composée principalement d’Airbus A330 et de Boeing 777 de la génération précédente, ainsi que d’une poignée d’A350 plus récents.

Le 787-10 est en concurrence directe avec le modèle A330neo amélioré d’Airbus.

À la suite d’un bras de fer mondial sur les droits de douane, Washington cherche à réduire son déficit commercial avec les Philippines, qui s’élevait à près de 5 milliards de dollars en 2024. Les Philippines se sont engagées à augmenter leurs importations en provenance des États-Unis.

Parallèlement, PAL est en pleine expansion alors que le pays prévoit la construction d’un nouvel aéroport et a annoncé le mois dernier son intention de rejoindre l’alliance oneworld, mettant ainsi fin à son isolement vis-à-vis des principaux groupes aériens.

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