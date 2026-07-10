Jusqu'à 20.000 litres et "l'équivalent de trois Canadair": l'Airbus A400M, nouvelle arme contre les incendies en France

Le célèbre avion de transport a été reconverti en bombardier d'eau grâce à un "kit anti-incendie" développé par Airbus. Déjà engagé en Espagne, il pourrait être mobilisé dès cet été en France, a indiqué la Sécurité civile.

Un Airbus A400M, en juin 2026 (illustration) ( AFP / LOIC VENANCE )

Face aux feux dévastateurs qui sévissent chaque année en France, la Sécurité civile a annoncé le déploiement probable au cours de l'été d'un poids-lourd de l'aviation européenne : l'Airbus A400M. L'avion de transport militaire pourrait ainsi être utilisé cet été en tant que bombardier d'eau XXL pour lutter contre les incendies qui se multiplient en France, attisés par les fortes chaleurs et la sécheresse.

"Nous allons probablement mettre en œuvre dès cette saison un nouveau moyen de lutte contre les feux de forêt, un moyen innovant: le recours à l'appareil A400M qui équipe nos armées, a souligné le directeur général de la Sécurité civile, Julien Marion, à l'issue d'une cellule interministérielle de crise place Beauvau, vendredi 10 juillet.

En service depuis 2013, l'Airbus A400M est utilisé par l'armée pour des missions de transport stratégiques et tactiques.

Largages massifs d'eau ou de retardant pour entraver la progression des flammes

Dans la lutte contre les incendies, il pourra être équipé d'"un kit de largage d'eau de grande capacité, de 20 tonnes, ce qui représente l'équivalent de trois Canadair" , a relevé le patron de la Sécurité civile. Selon le site spécialisé AirJournal, ce kit anti-incendie repose sur un module amovible ne nécessitant pas de modification structurelle permanente. Il permet ainsi à l'avion de larguer jusqu'à 20.000 litres d'eau ou de produit retardant. En comparaison, le Canadair CL-415, dit "Pélican", qui équipe la Sécurité civile française, peut emporter jusqu'à 6.000 litres.

Une première campagne d'essais a été menée en Espagne dès 2022, validant les capacités de l'avion à pouvoir voler très bas et à faible vitesse. Selon AirJournal , la soute peut être remplie en moins de 10 minutes, permettant des rotations rapides. L'A400M pourrait ainsi compléter le parc de bombardiers lourds, utilisés notamment pour des largages de produit retardant, comme les Dash 8.

Description d'une sélection d'appareils aériens utilisés dans la lutte contre les incendies dans le monde ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Le directeur de la Sécurité civile Marion a estimé qu'il pourrait être utilisé "d'ici 10 à 15 jours en fonction de la nécessité", en complément des avions déjà engagés, dont 12 bombardiers d'eau Canadair. Plus de 25.000 hectares ont brûlé en France depuis le début de l'année, selon l'estimation communiquée par le directeur de la Sécurité civile, qui a fait état d'"un peu plus de 8.000 départs de feux". "C'est à peu près le double de ce qui était mesuré l'année dernière à la même date", a-t-il relevé.

La France a connu ces derniers jours des incendies notamment dans les Pyrénées-Orientales (4.900 hectares parcourus), la Drôme (3.700 ha) et l'Indre (900 ha).