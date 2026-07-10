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Boeing inaugure sa quatrième ligne d'assemblage du 737 MAX, symbole de sa résurrection
information fournie par Boursorama avec AFP 10/07/2026 à 15:02

( AFP / PATRICK T. FALLON )

( AFP / PATRICK T. FALLON )

Le constructeur aéronautique américain Boeing inaugure officiellement vendredi près de Seattle (nord-ouest) la quatrième ligne d'assemblage du monocouloir 737 MAX, son avion vedette qui a pourtant failli causer sa perte plusieurs fois.

La "North Line", comme elle est appelée, doit permettre au groupe d'atteindre son objectif d'en fabriquer jusqu'à 63 exemplaires par mois, contre 47 actuellement.

Le rythme augmente graduellement depuis que le régulateur de l'aviation (FAA) a supprimé, en octobre 2025, la limite de 38 mensuels imposée après un incident en vol en janvier 2024 sur un 737 MAX 9 livré quelques semaines plus tôt.

Il a révélé de profonds problèmes de qualité de la production du plus gros exportateur américain, entraînant une crise existentielle dont Boeing semble être en rémission au prix d'un renforcement des procédures de fabrication et de conformité engagé par son patron depuis deux ans, Kelly Ortberg.

Une cérémonie d'inauguration est prévue vendredi en début d'après-midi à l'usine d'Everett avec, notamment, la présidente de la branche aviation commerciale (BCA) Stephanie Pope.

La "North Line" a, en réalité, été lancée lundi. C'est la seule à pouvoir construire de bout en bout le 737 MAX 10, plus grand modèle de cette famille mais dont la certification a déjà trois ans de retard.

Elle compte actuellement un millier d'employés, pour moitié transférés de Renton où la famille du 737 était jusqu'à présent exclusivement fabriquée sur trois lignes d'assemblage.

Mais, faute de possibilité d'expansion à Renton, la quatrième ligne a été intégrée à l'usine d'Everett - qualifiée en 2024 de "plus grand bâtiment au monde en volume" -.

Cette dernière, située à une cinquantaine de kilomètres, assemblait uniquement le gros porteur 777 et le 767 Fret, depuis que le 787 Dreamliner a été totalement transféré en Caroline du Sud en février 2021.

L'énorme hangar est, pour l'instant, plutôt désert avec quelques ouvriers seulement, des équipements désoeuvrés et des bruits d'outils intermittents, selon un journaliste de l'AFP.

"C'est un début progressif", a expliqué à la presse Jennifer Boland-Masterson, directrice de la North Line. "Nous allons commencer doucement et ensuite augmenter la cadence".

Avion le plus vendu de Boeing - environ 4.400 en commande, sur un total d'environ 6.800 tous modèles commerciaux confondus -, le 737 MAX est également celui qui a généré le plus de problèmes depuis sa présentation en août 2011.

Le plus grave a été révélé lors des crashes de Lion Air en octobre 2018 et d'Ethiopian Airlines en mars 2019, qui ont fait 346 morts au total. Le logiciel antidécrochage MCAS des deux 737 MAX 8, livrés quelques mois auparavant, présentait un défaut de conception.

L'entièreté de la flotte mondiale des 737 MAX a été clouée au sol pendant au moins vingt mois.

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