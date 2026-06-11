Pharmsource affirme qu'elle ignorait que les capteurs de glucose Dexcom qu'elle avait achetés devaient être détruits

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le grossiste pharmaceutique Pharmsource LLC a déclaré ne pas avoir eu connaissance du fait que les capteurs de glucose DXCM.O de Dexcom, qu’il avait achetés auprès de distributeurs agréés, étaient destinés à être détruits, après que le fabricant eut signalé que certains appareils avaient été volés lors de leur mise au rebut et revendus.

Voici quelques détails:

* En mai, Dexcom a averti les utilisateurs que deux lots de ses capteurs de surveillance continue de la glycémie G7 avaient été volés lors d'un processus de destruction et vendus par la suite par des tiers, la société ayant retracé certaines de ces ventes jusqu'à Pharmsource.

* Pharmsource, basée à Brunswick, en Géorgie, a déclaré avoir immédiatement procédé à un audit approfondi de ses stocks et mis en place des mesures correctives.

* “Pharmsource n'a eu aucune implication dans le processus de destruction de Dexcom, où Dexcom a signalé que le vol s'était produit”, a déclaré un porte-parole de la société à Reuters, ajoutant qu'elle aiderait les autorités dans leur enquête.

* Dexcom avait indiqué que l'un des lots concernés pouvait présenter un risque accru d'infection cutanée, tandis que l'autre avait plus de chances de ne produire aucune lecture.

* Le fabricant de dispositifs n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la déclaration de Pharmsource en dehors des heures de bureau.