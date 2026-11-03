Pfizer nomme Cécile Guegan au poste de directrice financière

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Pfizer a nommé mardi Cécile Guegan au poste de directrice financière, en remplacement de Dave Denton, qui a quitté l'entreprise en août pour occuper un poste similaire chez Nike.