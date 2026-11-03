Pfizer nomme Cécile Guegan au poste de directrice financière

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La construction de centres de données en Allemagne, leader en Europe dans ce secteur boosté par les besoins de l'intelligence artificielle, et dans le reste du Vieux Continent va rester bien en-deçà de leur développement aux États-Unis et en Chine, selon un rapport ...
Lire la suite
(Actualisé avec Pfizer, Apollo, Marathon Petroleum, DuPont, Yum Brands, Keurig DR Pepper, AMD, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ...
Lire la suite
Le président Volodymyr Zelensky a annoncé mardi être arrivé à Berlin pour discuter avec le chancelier Merz du soutien de l'Allemagne à l'Ukraine face à l'invasion russe. "Les principaux enjeux (de ma visite, ndlr) sont notre coordination diplomatique -- avant d'importantes ...
Lire la suite
Le gouvernement italien a convoqué mardi une réunion d'urgence après une cyberattaque présumée, ayant visé les réfrigérateurs de supermarchés dans au moins neuf pays européens, suscitant des inquiétudes croissantes sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer