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Pfizer nomme Cécile Guegan au poste de directrice financière
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 12:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Pfizer a nommé mardi Cécile Guegan au poste de directrice financière, en remplacement de Dave Denton, qui a quitté l'entreprise en août pour occuper un poste similaire chez Nike.

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