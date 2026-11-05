Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec Commerzbank, Deutsche Telekom, Siemens Healthineers, Renk, Lanxess, Leonardo, BPER Banca, Nexi, Maersk, Next, ASOS, Orsted, Swisscom, Swiss Re, Syensqo, Diageo)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :

* AIR FRANCE-KLM AIRF.PA a publié jeudi un résultat opérationnel ajusté supérieur aux attentes au troisième trimestre, mais le groupe a revu à la baisse ses perspectives de capacité pour l'année et a relevé ses prévisions de facture de carburant.

* ARCELORMITTAL MT.AS , deuxième sidérurgiste mondial, a fait état jeudi d'un Ebitda trimestriel supérieur aux attentes, porté par ses investissements de croissance, l'optimisation de ses actifs et l'amélioration de l'activité européenne.

* BOUYGUES BOUY.PA a annoncé jeudi anticiper une légère hausse de son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en 2026 après avoir fait état de résultats légèrement au-dessus des attentes sur les neufs premiers mois de l'année.

* ENGIE ENGIE.PA a ajusté jeudi à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfices, l'énergéticien français citant la bonne performance des neuf premiers mois de l'année et la contribution de UK Power Networks.

* VEOLIA VIE.PA a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) des neuf premiers mois de l'année et d'une amélioration de sa marge, le groupe citant notamment la croissance à l'international, la performance des activités Eau pendant l’été, ainsi que l'effet commerce et volumes.

* JCDECAUX JCDX.PA a fait état mercredi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,6% au troisième trimestre, supérieure à ses prévisions, portée par la croissance à deux chiffres de ses activités numériques et par la progression de ses trois segments, sur fond d'impact positif de la Coupe du Monde de la Fifa 2026.

* LEGRAND LEGD.PA a relevé jeudi ses objectifs annuels pour la deuxième fois de l'année après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en hausse organique de 12,7% sur les neufs premiers mois de son exercice, largement au-dessus des attentes avec les États-Unis et les centres de données ("data centers").

* EURAZEO EURA.PA a fait état jeudi d'une hausse de 8% de ses actifs sous gestion (AUM) à fin septembre 2026, à 40,4 milliards d'euros, et souligne que la collecte pour l'ensemble de l'année est attendue au-dessus de 4,5 milliards d'euros.

* ARKEMA AKE.PA a fait état jeudi d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) supérieur aux attentes au troisième trimestre, tout en affichant une marge légèrement inférieure au consensus, la bonne résistance des volumes et la performance de l'activité Matériaux de Spécialités du groupe compensant en partie l’inflation du coût des matières premières.

* SES SESFg.LU a publié jeudi des résultats au troisième trimestre supérieurs aux attentes, tout en confirmant ses objectifs, porté par la demande de ses clients dans la défense et la croissance de son segment mobilité.

* COMMERZBANK CBKG.DE - La banque allemande, sur le point d'être rachetée par l'italienne UNICREDIT CRDI.MI , a déclaré jeudi être "convaincue" qu'un accord entre les deux banques pourrait créer de la valeur, adoptant ainsi une position nettement plus optimiste sur une éventuelle fusion. Commerzbank a par ailleurs fait état d'une hausse de 45% de son bénéfice au titre du troisième trimestre.

* DEUTSCHE TELEKOM DTEGn.DE a annoncé son intention de racheter ses propres actions pour un montant maximal de deux milliards d'euros en 2027. L'opérateur télécoms prévoit également de relever le dividende 2026 à 1,10 euro par action, soit une hausse de 10% sur un an.

* SIEMENS HEALTHINEERS SHLG.DE - La société allemande de technologies médicales a annoncé jeudi une prévision de croissance plus faible que prévu pour l'exercice 2027, la faiblesse du marché chinois continuant de peser sur son activité de diagnostic.

* LANXESS LXSG.DE - Le fabricant de produits chimiques de spécialité a annoncé jeudi une augmentation de 9,6% de ses ventes trimestrielles, légèrement supérieure aux attentes du marché, principalement grâce à des hausses de prix destinées à compenser le renchérissement des coûts.

* RENK R3NK.DE - Le groupe allemand de défense a publié jeudi un bénéfice en hausse sur les neuf premiers mois de l'année, la demande dans le secteur continuant de stimuler la croissance.

* LEONARDO LDOF.MI - Le groupe aérospatial et de défense italien a relevé jeudi sa prévision de commandes pour l'ensemble de 2026 pour la deuxième fois depuis le début de l'année, après avoir fait état d'une forte croissance des commandes et de sa rentabilité au cours des neuf premiers mois de l'année.

* BPER BANCA EMII.MI - La cinquième banque italienne a fait état jeudi d'une hausse à deux chiffres de son bénéfice net ajusté pour les neuf premiers mois de l'année.

* NEXI NEXII.MI - Le groupe italien de paiements a publié jeudi un résultat d'exploitation au titre du troisième trimestre supérieur aux attentes, grâce à la maîtrise des coûts, et a confirmé ses perspectives pour l'ensemble de l'année.

* MAERSK MAERSKb.CO - Le groupe maritime danois a relevé jeudi sa prévision de bénéfice pour 2026, troisième révision à la hausse depuis le début de l'année, alors que la congestion des ports, la forte demande des consommateurs et les investissements dans l'intelligence artificielle (IA) ont maintenu les tarifs du fret par conteneur à un niveau élevé.

* ORSTED ORSTED.CO - Le développeur danois de parcs éoliens offshore a publié jeudi un bénéfice d'exploitation au titre du troisième trimestre supérieur aux attentes mais a réduit ses prévisions d'investissement brut pour l'ensemble de l'année.

* DIAGEO DGE.L a fait état jeudi d'une hausse inattendue de ses ventes nettes organiques au premier trimestre, le recul de son activité en Amérique du Nord ayant été moins marqué que prévu.

* ASOS ASOS.L - Le distributeur de mode en ligne britannique a déclaré jeudi que les échanges commerciaux des huit premières semaines de l'exercice 2027 avaient été encourageants. Le groupe prévoit un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année supérieur aux attentes du marché.

* NEXT NXT.L - Le distributeur britannique de vêtements a fait état jeudi d'une hausse de 8,1% de ses ventes à plein tarif pour son troisième trimestre clos le 31 octobre, un résultat supérieur aux attentes. Le groupe a également confirmé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

* SWISS RE SRENH.S - Le groupe de réassurance a annoncé jeudi que son bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'année avait progressé de 3%, un résultat supérieur aux attentes, grâce notamment à la faiblesse des demandes d'indemnisation liées aux catastrophes naturelles.

* SWISSCOM SCMN.S - L'opérateur suisse télécoms a annoncé jeudi son intention de relever son dividende à 27 francs suisses par action pour 2026, contre 26 francs précédemment, et a légèrement revu à la hausse ses prévisions pour cette année.

* SYENSQO SYENS.BR - Le fabricant belge de produits chimiques a annoncé jeudi un résultat d'exploitation au titre du troisième trimestre supérieur aux attentes du marché, citant une solide performance du segment des matériaux.

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(Rédigé par Diana Mandiá et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)