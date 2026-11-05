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Diageo: Hausse inattendue des ventes organiques trimestrielles
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 08:48

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Des passants devant un panneau Diageo, la plus grande entreprise de spiritueux au monde, à Londres

Des passants devant un panneau Diageo, la plus grande entreprise de spiritueux au monde, à Londres

Diageo a ‌fait état jeudi d'une hausse inattendue de ​ses ventes nettes organiques au premier trimestre, le recul de son activité en Amérique ​du Nord ayant été moins marqué que prévu.

Le fabricant ​du whisky Johnnie Walker ⁠et de la bière Guinness a enregistré ‌une hausse de 0,6% de ses ventes nettes organiques au cours des ​trois ‌mois clos le 30 septembre, alors ⁠que les analystes anticipaient un recul de 0,4%, selon le consensus établi par le ⁠groupe.

En Amérique ‌du Nord, son premier marché, les ⁠ventes nettes organiques ont reculé de ‌3,6%, contre une baisse de 6,7% ⁠attendue par les analystes.

"En Amérique du ⁠Nord, nous ‌continuons à nous concentrer sur rendre notre offre ​plus compétitive, ‌et bien que ce reste notre plus grand défi, des actions ​claires sont en cours", a assuré Dave Lewis, directeur général, cité ⁠dans un communiqué.

Le premier producteur mondial de spiritueux a maintenu globalement inchangées ses prévisions de ventes nettes organiques pour l'ensemble de l'exercice.

(Yadarisa Shabong, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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