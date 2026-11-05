Leonardo relève ses prévisions de commandes, le bénéfice en hausse sur neuf mois

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Leonardo a relevé jeudi ‌ses prévisions annuelles de commandes, pour la deuxième fois cette année, après ​avoir enregistré une forte croissance de son bénéfice au cours des neuf premiers mois.

Le groupe italien de l'aérospatiale et de la défense a déclaré qu'il s'attendait ​désormais à ce que les nouvelles commandes atteignent 29,5 milliards d'euros en 2026, alors que l'entreprise ​avait déjà relevé en juillet cet objectif ⁠à 28,2 milliards d'euros.

Les nouvelles prévisions incluent la contribution d'Iveco Defence ‌Vehicles (IDV), dont Leonardo a finalisé mi-mars l’acquisition auprès du constructeur italien de camions Iveco pour un montant de 1,6 milliard d’euros, ​afin de renforcer sa ‌position dans le secteur de la défense terrestre.

Sur les neuf ⁠premiers mois de l'année, le groupe contrôlé par l'État italien a enregistré une hausse de 29,3% de son résultat opérationnel, tandis que les nouvelles commandes ⁠ont augmenté de ‌22,4%, hors IDV.

En incluant IDV, les nouvelles commandes ont progressé ⁠de 27,8% pour atteindre 23,3 milliards d’euros et le carnet de commandes ‌a augmenté de 27,7% pour dépasser légèrement les 60 milliards ⁠d’euros.

Ces résultats "témoignent d’une nouvelle amélioration de la performance globale du ⁠Groupe dans toutes ‌ses divisions, avec une solide progression du chiffre d’affaires et une croissance significative ​tant en termes de rentabilité que ‌de génération de trésorerie", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Les résultats des neuf premiers mois "confirment la ​pertinence de notre stratégie de croissance, qui repose sur notre solidité financière, une offre commerciale forte, l’étendue et la richesse de notre gamme ⁠de produits, ainsi que l’expansion de nos capacités de production", a déclaré Lorenzo Mariani, directeur général du groupe.

Lorenzo Mariani a ajouté que les alliances, les coentreprises et les fusions-acquisitions restaient des éléments clés pour soutenir la croissance à long terme du groupe.

(Rédigé par Giulia Segreti à Rome ; version française Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)