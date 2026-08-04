Pfizer en légère hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

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4 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Pfizer PFE.N progresse de 0,8 % à 25,26 dollars en pré-ouverture ** La société annonce un bénéfice par action de 77 cents au deuxième trimestre, supérieur aux prévisions des analystes qui tablaient sur 68 cents par action – données LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 15,03 milliards de dollars au deuxième trimestre, dépassant les estimations de 14,41 milliards de dollars

** Prévoit un chiffre d'affaires pour 2026 compris entre 60,5 et 62,5 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 59,5 à 62,5 milliards de dollars

** La société indique qu’elle prévoit 2,5 milliards de dollars d’économies supplémentaires grâce à ses efforts continus de réduction des coûts, qui devraient se concrétiser entre 2027 et 2029

** "La situation à court terme de Pfizer reste difficile compte tenu des nombreuses expirations de brevets importantes auxquelles la société est confrontée, mais nous pensons que les progrès continus, tant sur le plan commercial qu’au niveau du portefeuille de produits en développement, devraient contribuer à renforcer l’intérêt des investisseurs pour le titre à l’avenir", déclare Vamil Divan, analyste chez Guggenheim

** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 0,6 % depuis le début de l'année