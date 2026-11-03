Pfizer bat les attentes et relève ses objectifs annuels

Dévoilant un BPA ajusté sensiblement supérieur aux attentes au titre du 3e trimestre 2026 et faisant état d'une croissance vigoureuse de ses produits récemment lancés ou acquis, Pfizer indique relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année.

Ainsi, le géant américain de la santé prévoit désormais un BPA ajusté dans une fourchette de 2,95 à 3,05 USD, contre 2,80 à 3,00 USD précédemment, ainsi qu'un chiffre d'affaires compris entre 62 et 64 MdsUSD, contre une fourchette précédente de 60,5 à 62,5 MdsUSD.

Au titre du trimestre clos fin septembre, Pfizer indique avoir vu son BPA ajusté rester stable en comparaison annuelle, à 0,87 USD, dépassant d'environ 19% le consensus de marché, pour des revenus eux aussi globalement stables, à 16,58 MdsUSD.

En données opérationnelles et hors produits contre la Covid-19 (Comirnaty et Paxlovid), les revenus ont toutefois progressé de 7%, tirés notamment par un bond de 32% des ventes de produits récemment lancés (tels que Prevnar 20 et Abrysvo) ou acquis.

"Pfizer a enregistré un nouveau trimestre solide, porté par une bonne dynamique commerciale et une exécution rigoureuse de sa stratégie, tout en poursuivant ses efforts pour créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires", commente son PDG, Albert Bourla.

"Notre programme de développement dans le traitement de l'obésité a continué de progresser, tandis que les récentes avancées en oncologie, en immunologie et dans les vaccins illustrent à nouveau le potentiel de notre portefeuille de produits en développement", poursuit-il.