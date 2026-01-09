 Aller au contenu principal
Peugeot (Stellantis) présente sa nouvelle 408 et se consolide sur le segment C
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 10:35

Stellantis intensifie l'offensive électrique de sa marque Peugeot avec le lancement de la version E-408, visant à optimiser le coût total de détention sur le segment des voitures compactes (segment C).

Produite à Mulhouse, la nouvelle Peugeot 408 parachève l'électrification de la gamme avec une motorisation de 157 kW (213 ch) et une batterie Lithium-Ion NMC (Nickel, Manganèse, Cobalt) de 58,2 kWh de capacité utile.

Dans une optique de compétitivité tarifaire et de préservation des marges, le constructeur a privilégié l'efficience aérodynamique (SCx de 0,66) pour limiter la consommation à 14,7 kWh/100 km.

Cette stratégie permet de maintenir une autonomie de 456 km tout en limitant la taille de la batterie, composant le plus onéreux du véhicule.

Pour soutenir la valeur de revente, facteur critique pour les investisseurs et les loueurs, Peugeot déploie le programme Care garantissant le véhicule et la batterie pendant 8 ans ou 160 000 km. "Cette autonomie répond aux besoins de la majorité des clients du segment C", assure le communiqué.

Stellantis gagne 2,5% à Paris, profitant notamment d'une analyse de Jefferies qui relève sa cible sur le titre, de 11 à 13 euros, dans le sillage de Piper Sandler, qui est passé hier de "neutre" à "surpondérer" sur le titre avec un objectif de cours relevé de 9 à 15$.

