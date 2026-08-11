Peu de variations en vue en Europe avant l'inflation US (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices boursiers européens, évolution des marchés actions en Asie, ouverture du marché obligataire en Europe)

* Le CAC 40 attendu en repli de 0,03% et le Stoxx 600 en baisse de 0,17%

* Wall Street a terminé dans le rouge sur fond de pessimisme au Moyen-Orient

* Séance pauvre en résultats de sociétés et indicateurs économiques

* Les données sur l'inflation américaine attendues mercredi et jeudi

* Les cours du pétrole à un sommet de plus d'une semaine

* L'espoir d'un accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran s'amenuise

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mardi, la séance étant relativement pauvre en résultats d'entreprises et en indicateurs économiques majeurs, en attendant les chiffres de l'inflation américaine mercredi et jeudi.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien .FCHI devrait céder 0,03% à l'ouverture. Le Dax .GDAXI à Francfort pourrait perdre 0,05%, tandis que le FTSE 100 .FTSE à Londres devrait abandonner 0,13%. L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est attendu en repli de 0,18% et le Stoxx 600

.STOXX en baisse de 0,17%.

Les investisseurs devraient opter pour des échanges prudents avant la publication mercredi des données sur les prix à la consommation (CPI) et jeudi celles sur les prix à la production (PPI).

Ces indicateurs d'inflation et celui sur l'emploi aux Etats-Unis, qui a montré vendredi des pertes d'emplois inattendues en juillet, doivent permettre aux marchés financiers d'ajuster leurs anticipations sur l'évolution de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui se réunit le mois prochain.

"Les marchés ont besoin de confirmation que le ralentissement de la demande de main-d'œuvre se traduit par une désinflation durable et non simplement par une croissance plus faible", écrit dans une note Geoff Yu, stratégiste marchés chez BNY. Il ajoute que les perceptions concernant les données sur l'inflation américaine seront probablement le principal facteur d'influence cette semaine.

Selon le consensus Reuters, le CPI dit de base USCPFY=ECI devrait augmenter de 0,2% en juillet par rapport au mois précédent, portant le taux annuel à 2,5% et confirmant ainsi le ralentissement progressif de l'inflation alors que le taux annuel s'établissait à 2,6% en juin.

"Malgré une forte dynamique inflationniste, la Fed restera pour l'instant en retrait et attendra de voir comment les choses évoluent", prédit Rodrigo Catril, stratège chez NAB.

Outre l'inflation américaine, la semaine sera marquée en Europe par les chiffres de l'inflation dans plusieurs pays, les données sur le PIB britannique et en zone euro, ainsi que les ventes au détail aux Etats-Unis.

Pour la séance du jour, aucun indicateur majeur ne figure à l'agenda, tandis que côté résultats d'entreprises, qui ont porté les indices boursiers à des niveaux records, le seul notable ce mardi en Europe est IHG.

La tendance sur les marchés pourrait évoluer significativement avec la publication des résultats d'entreprises technologiques américaines dans la semaine comme Applied Materials AMAT.O , Cisco CSCO.O et CoreWeave CRWV.O , tandis que les comptes de Nvidia NVDA.O sont attendus le 26 août.

Sur le plan géopolitique, les cours du pétrole continuent de remonter mardi alors que les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran concernant un accord de paix et la réouverture du détroit d'Ormuz sont dans l'impasse. Cela créé une incertitude persistante quant aux perspectives d'inflation mondiale.

Le président américain Donald Trump a répondu lundi aux conditions posées par l'Iran pour un accord de paix en formulant ses propres exigences, demandant à Téhéran de verser des indemnités aux familles des personnes tuées lors de guerres, d'attaques et de manifestations, dans une escalade rhétorique susceptible de compliquer les initiatives visant à rouvrir cette voie navigable cruciale.

"Nous sommes désormais dans une sorte d'impasse, si l'on peut dire, pour savoir qui cédera le premier", constate Tony Sycamore, analyste marchés chez IG.

"Cela va désormais s'apparenter à une véritable guerre d'usure", a-t-il ajouté.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse lundi, lors d'une séance marquée par les déclins d'Intel et d'autres fabricants de puces, alors que les marchés se montrent moins optimistes quant à une réouverture du détroit d'Ormuz.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,11%, ou 60,95 points, à 53.975,98 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 4,53 points, soit 0,06% à 7.753,11 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 85,26 points, soit 0,32% à 26.605,357 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée ce mardi pour un jour férié, la Journée de la montagne, destinée à inciter la population à se rapprocher de la nature.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon)

.MIAPJ0000PUS navigue entre hausse et baisse, dans une séance volatile, où il prenait à l'approche de la clôture 0,36%.

Le Kospi sud-coréen .KS11 monte de 0,93%, tandis que le Hang Seng .HSI à Hong Kong abandonne 0,84%.

En Chine, le SSE Composite .SSEC de Shanghai fléchit de 0,37% et le CSI 300 .CSI300 reflue de 0,31%, alors que les investisseurs réévaluent les perspectives d'une fin du conflit américano-iranien qui a fait grimper les prix mondiaux du pétrole.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE: nL8N4471JC

CHANGES

Le dollar fait du surplace (+0,02%) par rapport à un panier de devises de référence .DXY .

L'euro EUR= est pratiquement inchangé, à 1,1541 dollar (-0,06%), proche d'un sommet d'un mois et demi, tandis que la livre sterling GBP= se traite à 1,3504 dollar (+0,01%), pas très loin de son pic d'un mois atteint lundi.

Le yen JPY= oscille mardi près du seuil de 160 pour un dollar alors que l'intervention récente conjointe des Etats-Unis et du Japon n'a pas réussi à apporter un soutien durable à la monnaie japonaise.

Le dollar australien AUD= se maintient près de son pic de huit semaines, à 0,7054 dollar après que la RBA, la banque centrale australienne, a, comme prévu, opté pour un statu quo sur son principal taux directeur fixé à 4,35%, tout en avertissant qu'un durcissement monétaire pourrait être nécessaire.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR prend 2,3 points de base, à 4,7211%, et le deux ans US2YT=RR avance de 1,6 point, à 4,2555%, avant les chiffres de l'inflation américaine.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR suit la tendance sur les marchés obligataires américains, gagnant environ deux points de base, à 3,198%, tandis que le deux ans DE2YT=RR progresse de 2,2 points, à 2,806%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse mardi, à un sommet de plus d'une semaine, alors que les espoirs d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à leur conflit et à rouvrir le détroit d'Ormuz s'atténuent.

Le Brent progresse de 0,47% à 88,13 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 0,62% à 82,63 dollars

CLc1 .

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 11 AOÛT

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Rae Wee, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|