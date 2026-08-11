Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec UBS et Bellway)

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP (IHG) IHG.L a fait état mardi d'un chiffre d'affaires par chambre disponible en hausse au deuxième trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à une forte demande de la part des voyageurs à fort pouvoir d'achat et pendant la Coupe du monde de football.

* RTL GROUP RRTL.DE - Le groupe audiovisuel européen a relevé mardi sa prévision de chiffre d'affaires pour cette année, suite à l'acquisition de Sky Deutschland en juin qui a permis d'augmenter sa base de revenus. RTL prévoit désormais un chiffre d'affaires de 7,1 à 7,2 milliards d'euros pour 2026, contre une prévision précédente de 6,1 à 6,2 milliards d'euros publiée en mars.

* UNIPER UN0k.DE - Le groupe énergétique public allemand a annoncé mardi que son bénéfice d'exploitation avait presque doublé au premier semestre 2026, grâce à l'absence d'impact négatif sur son activité gazière qui avait pesé sur son résultat un an plus tôt.

* SALZGITTER SZGG.DE - Les ventes du producteur d'acier ont reculé au premier semestre, tandis que le bénéfice avant impôt, ressorti en forte progression, a été soutenu par une prise de participation dans Aurubis. La société a relevé mardi ses prévisions pour cette année mais note des incertitudes géopolitiques persistantes.

* ALCON ALCC.S - Le groupe helvético-américain d'ophtalmologie a relevé lundi sa prévision de bénéfices et abaissé son estimation de l'impact des droits de douane sur l'ensemble de l'année à 40 à 90 millions de dollars, en tenant compte d'un remboursement anticipé d'environ 60 millions de dollars de la part de l'administration américaine. L'action Alcon est attendue en hausse de 5,1% à l'ouverture.

* SANTANDER SAN.MC - La banque espagnole a annoncé lundi son intention de lancer le 24 août un programme de rachat d'actions d'une valeur maximale de 1,83 milliard d'euros, représentant environ 1,1% de son capital social.

* UBS UBSG.S - Une commission parlementaire en Suisse doit se réunir ce mardi pour discuter des nouvelles réglementations bancaires prévues pour UBS, dans un contexte de pression exercée par certains législateurs pour atténuer les règles, jugées trop strictes élaborées par le gouvernement, après le rachat de Crédit Suisse par UBS.

* BP BP.L a annoncé son intention de céder une participation de 20% dans un bloc contenant la partie trinidadienne du gisement de gaz naturel transfrontalier de Cocuina-Manakin à la National Gas Company, entreprise publique du pays.

* SHELL SHEL.L - L'opérateur a annoncé qu'une des deux stations de compression du gisement gazier d'Ormen Lange, en mer de Norvège, était hors service, ce qui va réduire la production à environ 60% de sa capacité jusqu'au début de l'année prochaine.

* BELLWAY BWY.L - Le constructeur britannique de logements a signalé mardi une incertitude quant à la demande à court terme en raison de la hausse des coûts de construction et du ralentissement de la demande des consommateurs. Le groupe prévoit désormais un bénéfice d'exploitation sous-jacent annuel dans le bas de la fourchette initialement donnée.

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(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)