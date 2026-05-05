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Petronet prévoit que le Qatar commencera à exporter du GNL dans les trois à quatre semaines suivant la fin de la guerre en Iran
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne Petronet LNG s'attend à ce que le Qatar reprenne l'exploitation de ses installations de gaz naturel liquéfié dans les trois à quatre semaines suivant la fin de la crise au Moyen-Orient, a déclaré mardi son directeur financier, Saurav Mitra, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

* Petronet espère que la crise prendra fin rapidement. “Nous sommes convaincus que, peut-être dès la première semaine de juin, l'ensemble de l'approvisionnement se fera conformément au plan de livraison annuel”, a déclaré M. Mitra.

* Il a ajouté que Petronet était en pourparlers avec le Qatar concernant la livraison des cargaisons affectées par la guerre avec l'Iran en 2027.

* Petronet a commencé à recevoir des livraisons dans le cadre de son nouveau contrat d'approvisionnement de 1,2 million de tonnes par an conclu avec ExxonMobil XOM.N et provenant du projet australien Gorgon, a-t-il précisé.

* Outre les approvisionnements supplémentaires en provenance d’Australie, Petronet LNG a reçu des livraisons du Mozambique, d’Oman, du Congo, du Sénégal et du Nigeria, afin de compenser en partie le déficit provenant du Qatar.

* Petronet exploite son terminal GNL de Dahej, dans l'ouest de l'Inde, à 53 % de sa capacité.

* Il a indiqué qu'Equinor commencera à fournir du GNL à partir de la mi-mai au terminal de Dahej dans le cadre d'un accord à long terme avec Deepak Fertilisers.

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