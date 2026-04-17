Pétrole brut de la mer du Nord - WTI Midland plonge après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts entre le WTI Midland et l'Ekofisk de la mer du Nord ont chuté vendredi après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert, ce qui laisse espérer la fin des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient.

FENÊTRE PLATTS

Les indications sont libres à bord (FOB) sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Il y a eu un accord, a déclaré une source commerciale.

* WTI Midland: Vitol a acheté à Exxon une cargaison CIF Rotterdam pour la période du 15 au 19 mai au prix du Brent daté plus 10,40 $, en baisse par rapport à l'offre la plus basse de jeudi au prix du Brent daté plus 17,21 $.

* Selon les calculs de Reuters, la transaction équivalait à environ le Brent daté plus 7,79 dollars sur une base FOB.

* Ekofisk: Offert au prix du Brent daté plus 10,10 dollars par Shell, en forte baisse par rapport à l'offre de jeudi au prix du Brent daté plus 15,40 dollars.