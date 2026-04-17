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Guerre au Moyen-Orient: Boeing s'attend à une hausse dans ses activités de défense
information fournie par Boursorama avec AFP 17/04/2026 à 19:13

Le patron de Boeing a anticipé vendredi une hausse de l'activité dans sa branche défense du fait de la guerre au Moyen-Orient, qui génère des commandes et des opérations de maintenance, et n'a constaté à ce stade aucun impact sur les livraisons d'avions commerciaux.

Le PDG de Boeing, Kelly Ortberg, et Donald Trump, à Doha, en mai 2025 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

Le PDG de Boeing, Kelly Ortberg, et Donald Trump, à Doha, en mai 2025 ( AFP / BRENDAN SMIALOWSKI )

"C'est clairement un environnement dynamique" qui entraîne de "grandes incertitudes", a souligné Kelly Ortberg, lors de l'assemblée générale des actionnaires du constructeur aéronautique, qui s'est déroulée vendredi matin.

Soulignant que la "priorité" était la sécurité des employés, il a expliqué que Boeing avait "beaucoup de gens dans la région qui soutiennent nos produits participant à l'effort de guerre".

"Pour l'instant, que ce soit dans la défense ou dans notre branche commerciale, il n'y a pas vraiment eu d'impact matériel pour l'entreprise", a-t-il relevé.

Vers 14H50 GMT, l'action Boeing bondissait de 4,50% à la Bourse de New York.

"Bien sûr, lorsque vous assistez à une accélération importante opérationnelle avec nos produits de défense, cela ouvre de nouvelles opportunités pour davantage de services, de pièces détachées, d'opérations de maintenance", a reconnu M. Ortberg, qui s'attend en conséquence à une "certaine reprise d'activité" dans sa branche défense (BDS).

Il a notamment évoqué le réapprovisionnement en munitions par les différents acteurs du conflit.

Boeing a annoncé début avril un accord pluriannuel avec le ministère américain de la Défense - qui multiplie les contrats avec les entreprises de défense ces derniers mois - pour tripler en sept ans sa production de systèmes de radars de détection pour missiles sol-air Patriot.

Côté aviation commerciale (BCA), selon Kelly Ortberg, les incertitudes suscitées par le conflit "posent des difficultés aux compagnies aériennes clientes (de Boeing) dans la région" tout comme le prix du kérosène, qui a plus que doublé depuis le début du conflit le 28 février.

"A ce stade, nous n'avons pas constaté de conséquences sur les livraisons d'avions", a assuré M. Ortberg, précisant que les facteurs déterminants seraient la durée des prix élevés et en combien de temps les compagnies aériennes vont s'en remettre.

Il a rappelé que les nouveaux modèles de Boeing étaient "significativement plus économes en carburant que les produits en exploitation".

"Par conséquent, nous anticipons que nous allons continuer d'enregistrer une demande assez forte pour les livraisons", a-t-il poursuivi, indiquant que des clients s'étaient même déclarés intéressés pour des livraisons anticipées ou pour récupérer des avions dont une compagnie ne voudrait plus.

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