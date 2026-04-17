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Au Cameroun, le pape dénonce l'utilisation de l'IA pour alimenter "les conflits, les peurs et la violence"
information fournie par AFP 17/04/2026 à 19:47

Des étudiants applaudissent l'arrivée du pape Léon XIV (dans la voiture), venu rencontrer étudiants et professeurs de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun, le 17 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Des étudiants applaudissent l'arrivée du pape Léon XIV (dans la voiture), venu rencontrer étudiants et professeurs de l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé, au Cameroun, le 17 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Au troisième jour de sa tournée camerounaise, le pape Léon XIV a mis en garde vendredi contre l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) pour alimenter "la polarisation, les conflits, les peurs et la violence", après avoir célébré une messe devant 120.000 personnes dans la capitale économique Douala.

S'exprimant devant les étudiants de l'Université catholique d'Afrique centrale dans la capitale, Yaoundé, le pape américain a dénoncé "le remplacement progressif de la réalité par sa simulation". "Lorsque la simulation devient la norme", nous vivons "comme dans des bulles imperméables les unes aux autres, nous nous sentons menacés par quiconque est différent", a-t-il déploré.

"C'est ainsi que se propagent la polarisation, les conflits, les peurs et la violence. Ce n’est pas un simple risque d'erreur qui est en jeu, mais une transformation du rapport même à la vérité", a-t-il ajouté.

Le pape Léon XIV salue la foule depuis la papamobile à son arrivée pour célébrer la messe sur le parvis du stade Japoma à Douala (Cameroun), au cinquième jour d'un voyage apostolique de 11 jours en Afrique, le 17 avril 2026 ( AFP / Daniel Beloumou Olomo )

Le pape Léon XIV salue la foule depuis la papamobile à son arrivée pour célébrer la messe sur le parvis du stade Japoma à Douala (Cameroun), au cinquième jour d'un voyage apostolique de 11 jours en Afrique, le 17 avril 2026 ( AFP / Daniel Beloumou Olomo )

Cette déclaration intervient alors que les critiques se multiplient contre l'utilisation par le président américain Donald Trump d'images générées par l'IA à des fins politiques. Suite aux critiques du pape sur la guerre en Iran, M. Trump a notamment publié dimanche une image le représentant en saint. L’illustration, inspirée de l’iconographie chrétienne, a été supprimée lundi.

Au Cameroun, pays dirigé d'une main de fer par le président Paul Biya depuis 1982, le chef de l’Église catholique a exhorté les jeunes à "servir leur pays" plutôt qu'à émigrer. "L’Afrique a besoin d’être libérée du fléau de la corruption", a-t-il lancé.

Léon XIV a également fustigé "la face cachée des ravages environnementaux et sociaux causés par la course effrénée aux matières premières et aux terres rares", sur un continent qui supporte le coût humain, social et environnemental de l'extraction minière de cobalt, indispensable à l'IA et largement dominée par des puissances étrangères - notamment la Chine.

- Messe géante -

Vendredi matin, sous une chaleur étouffante, le pape a célébré une messe en plein air à Douala, sur les rives du golfe de Guinée, devant plus de 120.000 fidèles. Un chiffre largement inférieur aux estimations du gouvernement, qui attendait un million de personnes.

"Viva il Papa", a scandé la foule en liesse à l'arrivée du pontife américain en papamobile sur l'esplanade du stade de Japoma, agitant des "branches de la paix" et des drapeaux du Vatican tandis que la chorale entonnait des chants polyphoniques enjoués, rythmés de percussions.

Des fidèles chantent lors de la messe du pape Léon XIV sur l’esplanade du stade de Japoma, à Douala, au Cameroun, le 17 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Des fidèles chantent lors de la messe du pape Léon XIV sur l’esplanade du stade de Japoma, à Douala, au Cameroun, le 17 avril 2026 ( AFP / Alberto PIZZOLI )

Après sa messe, il a rendu visite à des patients d'un hôpital catholique avant de se rendre à Yaoundé. Il y achèvera sa tournée camerounaise par une messe samedi matin.

Accueilli avec ferveur au Cameroun, Léon XIV est sorti de son habituelle retenue pour endosser un style plus affirmé, quelques jours après avoir été violemment critiqué par Donald Trump.

Ses interventions sont empreintes d'une forte tonalité sociale: jeudi, il a dénoncé "le mal causé venant de l'extérieur, par ceux qui, au nom du profit, continuent de s'emparer du continent africain pour l'exploiter et le piller".

Le Cameroun dispose de ressources abondantes - pétrole, bois précieux, cacao, café, coton -, mais aussi de vastes gisements miniers qui attirent depuis des décennies groupes étrangers et élites locales.

"Le monde est en train d'être ravagé par une poignée de tyrans, mais il est maintenu uni par une multitude de frères et sœurs solidaires!", s'est exclamé le pape à Bamenda, chef-lieu de la région anglophone du Nord-Ouest, en proie à un conflit opposant les forces gouvernementales à des groupes indépendantistes armés.

- "Artisans de paix" -

Environ 37% des quelque 30 millions d'habitants du Cameroun sont catholiques, et l’Église y gère un vaste réseau d'hôpitaux, d'écoles et d'œuvres caritatives, un levier d'influence que le Saint-Siège souhaite consolider.

Devant les autorités, au premier rang desquelles Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, le pape américain avait délivré mercredi un discours d'une rare fermeté appelant à "briser les chaînes de la corruption".

Des fidèles se rassemblent avant la messe du pape Léon XIV sur l’esplanade du stade de Japoma, à Douala (Cameroun) le 17 avril 2026. ( AFP / Patrick MEINHARDT )

Des fidèles se rassemblent avant la messe du pape Léon XIV sur l’esplanade du stade de Japoma, à Douala (Cameroun) le 17 avril 2026. ( AFP / Patrick MEINHARDT )

Avant le Cameroun, le chef des 1,4 milliard de catholiques a effectué une visite historique en Algérie. Il poursuivra ce périple de 18.000 km à la cadence effrénée en Angola et en Guinée équatoriale jusqu'au 23 avril.

IA: Intelligence artificielle
Pape Leon XIV
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