TotalEnergies: les salariés d'une vingtaine de stations-service en grève, selon la CGT, face à la hausse des prix

La station-service TotalEnergies du Mont-Saint-Michel, sur l'A84 entre Caen et Rennes, fermée le 17 avril 2026 en raison d'une grève des salariés demandant une aide au paiement de leur carburant ( AFP / Damien MEYER )

Les salariés d'une vingtaine de stations-service du réseau Argedis, filiale de TotalEnergies, ont fait grève vendredi, selon la CGT, pour demander une aide au paiement de leur carburant, en raison de la flambée des prix, un mouvement qui doit prendre fin samedi matin.

La direction du groupe a signalé pour sa part que huit stations ont été touchées par ce mouvement, soit 4% des sites de ce réseau.

Le mouvement, reconduit de 14H00 à 22H00 par "80% des relais grévistes" et, pour certains, jusque dans la nuit de vendredi à samedi, sera levé dans l'ensemble des stations, samedi à 06H00, a indiqué la CGT vendredi en début de soirée. Le syndicat, qui n'a pas obtenu d'avancées, réfléchit aux suites à donner au mouvement, ultérieurement.

La CGT, syndicat majoritaire d'Argedis, qui gère selon son site internet 182 stations, principalement sur autoroute, déplore, pour certains salariés, un budget carburant qui "atteint désormais 400 euros par mois, pour un salaire net de 1.600 euros", ce qui engendre une situation "financièrement intenable".

A la station TotalEnergies du Mont-Saint-Michel, sur l'A84 entre Caen et Rennes, l'accès aux pompes à essence a été bloqué vendredi matin par des rubalises et la boutique fermée, avec une dizaine de salariés d'Argedis à l'intérieur, a constaté un photographe de l'AFP.

Des pancartes donnaient à lire des slogans comme "Le prix du carburant nous étouffe, on se bat pour nos salaires" ou encore "Nous portons la tenue Total mais sans le salaire et les avantages".

La direction a proposé une "prime carburant" comprise entre 15 et 40 euros par mois, selon le trajet effectué par les salariés entre leur domicile et leur lieu de travail. "Des miettes", proteste la CGT, qui a appelé, à la veille des départs en vacances en Ile-de-France, au "blocage" des stations du géant pétrogazier français.

Le groupe, qui dit rester "ouvert au dialogue", a également incité les salariés à prendre une carte Total, qui permet de bénéficier d'une réduction de 8 centimes par litre par rapport aux prix affichés, a indiqué la direction.

"Ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, c'est-à-dire que même les salariés de Total n'ont pas d'aide pour faire face à cette explosion du prix du carburant", a réagi la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, vendredi sur France 2, demandant au gouvernement d'indexer les salaires sur les prix.

Argedis est une filiale à 100% de TotalEnergies, mais ne bénéficie pas du même socle social, selon la CGT.

TotalEnergies compte 3.300 stations-service en France métropolitaine.