Pétrole brut de la mer du Nord – WTI Midland et Troll proposés à la baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, le WTI américain de Midland a été proposé à la baisse vers l'Europe du Nord-Ouest, tandis que le brut Troll de la mer du Nord était également proposé.

PLATTS WINDOW

* Les indications sont franco à bord (FOB) sauf si elles sont marquées coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Aucune transaction n'a été signalée dans la fenêtre Platts jeudi, a indiqué une source du marché.

* WTI Midland: Glencore a proposé deux cargaisons, l'une pour les dates du 23 au 27 juin au prix du Brent daté majoré de 2,90 $ CIF Rotterdam et l'autre pour les dates du 20 au 24 juin au prix du Brent daté majoré de 2,80 $ CIF Rotterdam.

* L'offre la plus basse équivalait au Brent daté plus 1,41 $ sur une base FOB, selon les calculs de Reuters.

* Le WTI Midland n'était pas présent dans la fenêtre mercredi. Mardi, Vitol a acheté une cargaison de WTI Midland à Phillips 66 pour la période du 10 au 14 juin au prix du Brent daté plus 3,66 $ CIF Rotterdam.

* Troll: Phillips 66 a proposé une cargaison pour la période du 17 au 19 juin au prix du Brent daté majoré de 5,10 $, en baisse par rapport au prix du Brent daté majoré de 6,50 $ proposé pour les mêmes dates mercredi.