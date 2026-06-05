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Pétrole brut de la mer du Nord – Stable pour la deuxième journée consécutive en raison d'un manque d'offres d'achat et de vente
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 18:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts entre le Brent de la mer du Nord et le WTI Midland américain sont restés stables vendredi, ont indiqué des opérateurs, en l'absence d'offres d'achat, de vente ou de transactions dans la fenêtre Platts pour les qualités de référence pour la deuxième séance consécutive.

FENÊTRE PLATTS

* Les indications sont données sur une base franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Aucune indication n'a été publiée vendredi pour les qualités de référence, a indiqué une source du marché.

* Johan Sverdrup: Equinor a fait une offre pour une cargaison de cette qualité, a déclaré la source. Sverdrup ne fait pas partie des six qualités de référence qui déterminent la valeur du Brent daté.

* Le Brent, évalué à la valeur du Brent daté plus 89 cents, reste la moins chère des six qualités et détermine donc la valeur du Brent daté.

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