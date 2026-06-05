Macron se rendra à Amiens lundi pour visiter l'usine Goodyear

( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Emmmanuel Macron se rendra lundi à Amiens pour visiter l'usine du groupe américain Goodyear, dont la "modernisation" est soutenue par le programme d'investissements France 2030, ainsi que le CHU de la ville, a fait savoir l'Elysée vendredi.

Le projet de modernisation de l'usine, engagé par l'entreprise depuis plusieurs années et "porté par le partenariat entre Goodyear et l'Etat" a permis "d'automatiser le site de production, d'accroître ses capacités industrielles et de soutenir la création de 120 emplois supplémentaires sur une nouvelle ligne de production", a souligné l'Elysée.

La réorganisation des deux sites du groupe à Amiens (Somme) avait été marquée par un bras de fer de plus de six ans entre personnel et direction. La fermeture en 2014 de l'un de ces deux sites avait entraîné la suppression de plus d'un millier d'emplois.

Le groupe américain, spécialisé dans la fabrication de pneus, avait été condamné en mai 2020 pour licenciement abusif par le conseil des prud'hommes.

Lundi, le président de la République, natif d'Amiens, se rendra également au CHU de la ville pour visiter l'Institut des troubles du neurodéveloppement (TND), où sont pris en charge des enfants et adolescents présentant des troubles du neurodéveloppement.

"Le chef de l’Etat rappellera la nécessité d'accélérer la détection précoce" de ces troubles, a indiqué l'Elysée.