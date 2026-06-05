Casino: les banques acceptent de nouveaux financements avant un accord sur sa dette

( AFP / DAMIEN MEYER )

Le groupe Casino a annoncé vendredi avoir obtenu l'accord de ses "principaux partenaires bancaires" pour financer ses opérations de fonctionnement pendant cinq ans, un préalable à une entente sur la restructuration de la dette, pour laquelle les discussions sont toujours en cours.

Le groupe Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount...), passé sous le contrôle de Daniel Kretinsky en 2024 après des années de pertes et de surendettement, doit rembourser 1,4 milliard d'euros en mars 2027, un montant qu'il souhaite largement réduire via un accord espéré à l'été.

L'accord annoncé vendredi est "une étape déterminante qui doit contribuer à faire converger les différentes parties prenantes et clore les négociations (sur la restructuration de la dette, NDLR) d'ici la fin de ce mois de juin", a commenté le directeur général de Casino, Philippe Palazzi, cité dans le communiqué.

L'accord obtenu vendredi vise à continuer à financer les opérations courantes de fonctionnement du groupe Casino par ses partenaires bancaires - BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale, LCL, Société Générale et le groupe BPCE.

Cette étape était en effet un préalable nécessaire à un accord sur la restructuration de la dette avec actionnaires et créanciers.

Cependant, la mise en place des financements accordés par les banques est elle-même conditionnée à la mise en oeuvre d'un accord pour restructurer la dette, avertit Casino.

Casino précise avoir "pour objectif de franchir la prochaine étape de ses discussions avec ses principaux partenaires bancaires d'ici le 30 juin 2026".

Le groupe annonce également vendredi avoir "sollicité et obtenu auprès du président du tribunal de commerce de Saint-Étienne une prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale des actionnaires chargée d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, et ce jusqu'au 31 décembre 2026".

"D'autres filiales du groupe ont également sollicité une telle prorogation auprès des juridictions compétentes", est-il précisé, alors que "l'arrêté des comptes nécessaires à la tenue de l'assemblée générale demeure subordonné à l'issue favorable des négociations en cours".

Dans sa dernière proposition rendue publique, dévoilée fin mars, France Retail Holdings (FRH), détenu majoritairement par M. Kretinsky et actionnaire principal de Casino, propose une augmentation de capital de 390 millions d'euros, contre une dette contenue à 850 millions d'euros et un contrôle actionnarial – l'une des pierres d'achoppement de la négociation -, maintenu à 54% et pouvant aller jusqu'à 62%.