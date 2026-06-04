Pétrole brut de la mer du Nord – Les écarts restent stables en raison du manque d'offres d'achat et de vente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon les opérateurs, les écarts entre le Brent de la mer du Nord et le WTI Midland américain sont restés stables jeudi, en l'absence d'offres d'achat, d'offres de vente ou de transactions dans la fenêtre Platts.

FENÊTRE PLATTS

* Les indications sont données sur une base franco à bord (FOB), sauf si elles sont marquées comme coût, assurance et fret (CIF) ou livrées sur place.

* Aucune indication dans la fenêtre de jeudi, a déclaré une source du marché.

* Le Brent, évalué au Brent daté plus 89 cents, reste le moins cher des six grades de référence et détermine donc la valeur du Brent daté.