L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, le moral des investisseurs s'améliorant grâce à la ‌baisse des prix du pétrole et aux espoirs d'un accord de paix au Moyen-Orient, malgré les incertitudes qui persistent.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,15% à 8.244,29 points. À Francfort, le Dax a avancé ​de 0,48% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un gain de 0,62%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,53% et le Stoxx 600 a progressé de 0,42%.

Le recul des prix du pétrole a permis aux investisseurs de mettre quelque peu de côté jeudi la menace inflationniste, ce qui a donné un semblant de répit aux actions et aux obligations, même si les perspectives ​restent tout sauf claires en ce qui concerne la situation au Moyen-Orient.

Israël a continué à bombarder le sud du Liban malgré un accord de cessez-le-feu conclu la veille afin de mettre fin aux hostilités entre l'État hébreu et le Hezbollah, condition que Téhéran avait imposée pour pouvoir ​envisager un accord avec les États-Unis et mettre fin à la guerre qui secoue la région depuis ⁠fin février.

Même si la prudence prévaut chez les investisseurs, le Hezbollah ayant par ailleurs rejeté les termes du cessez-le-feu, l'espoir que cette trêve permette de sortir de l'impasse diplomatique a contribué au ‌recul du prix du pétrole Brent, qui perd 3% à 94,82 dollars le baril, ainsi que du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), qui cède 3,4% à 92,69 dollars.

Les deux contrats avaient progressé d'environ 2% la veille, après une énième recrudescence des tensions, marquée par les attaques iraniennes contre le Koweït et les frappes militaires ​américaines dans le détroit d'Ormuz.

L'inflation provoquée par la flambée des prix du pétrole, ‌qui se reflète déjà dans les statistiques officielles, a conduit les opérateurs à anticiper pleinement une hausse des taux d'intérêt de 25 points de ⁠base par la Banque centrale européenne (BCE) lors de sa réunion de la semaine prochaine.

"La hausse des taux (...) révèle une préférence pour la maîtrise des risques inflationnistes (...) plutôt que pour la gestion des risques de ralentissement de la croissance", note un groupe d'analystes de la Danskebank.

La Banque du Japon (BoJ) devrait également relever ses coûts d'emprunt lors de la réunion de deux jours qui s'achèvera le 16 juin, ont dit trois sources à ⁠Reuters.

Aux Etats-Unis, les opérateurs estiment à environ ‌75% la probabilité que la Réserve fédérale (Fed) relève son taux directeur d'un quart de point d'ici la fin de l'année.

VALEURS

A Paris, Rémy Cointreau a pris 9,7% après s'être ⁠engagé jeudi à doubler ses ventes dans le "Travel retail" et les marchés émergents et à ajouter environ 100 millions d'euros à son résultat opérationnel courant (ROC) d'ici 2028‑2029.

Les actions des fabricants de puces ont reculé dans ‌le sillage de Broadcom aux Etats-Unis, perdant ainsi du terrain après un récent rallye alimenté par une série de résultats et de prévisions optimistes du secteur.

Soitec a perdu 5,5% et ⁠STMicroelectronics 3,14% à Paris et Infineon 3,3% à Francfort.

En revanche, les valeurs du secteur des logiciels ont bondi, avec Capgemini et Dassault Systèmes menant ⁠les gains du CAC 40 avec des hausses ‌de 6,6% et 5,9% respectivement. Le secteur prolonge ainsi sa récente reprise après la forte correction subie en début d'année en raison des craintes liées aux bouleversements causés par l'IA.

A WALL STREET

A l'heure de la ​clôture en Europe, le Dow Jones gagne 1,71% et le Standard & Poor's 500 0,18%, tandis que le Nasdaq Composite ‌cède 0,37%, réduisant ses pertes de début de séance après les résultats décevants de Broadcom, qui recule de 13%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis lors de la semaine au 30 mai, à 225.000 contre 212.000 (révisé) la ​semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

Le nombre de personnes ayant demandé des allocations chômage atteint ainsi son plus haut niveau depuis quatre mois, mais la tendance sous-jacente reste compatible avec un marché du travail stable, avant la publication, vendredi, du rapport sur l'emploi du mois de mai, très suivi par le marché.

Dans la zone euro, les ventes au détail ont diminué plus que prévu sur un ⁠mois en avril, selon les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

CHANGES

Après avoir touché un plus haut de deux mois lors de la séance précédente, le dollar perd 0,21% face à un panier de devises de référence, dans un contexte d'espoir prudent concernant le Moyen-Orient.

L'euro gagne pour sa part 0,28% à 1,1627 dollar.

TAUX

La baisse des prix du pétrole calme quelque peu les tensions sur le marché obligataire, faisant reculer les rendements.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 1,3 point de base à 3,0246%, tandis que celui de l'obligation à deux ans a reculé de près de 2 points de base à 2,6556%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3 points de base à 4,4611%. Le deux ans cède 4,3 points de base à 4,0410%.

A SUIVRE LE ​5 JUIN :

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)