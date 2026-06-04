Scor réduit de 378,1 MEUR son encours d'obligations subordonnées

Le réassureur a annoncé les résultats de son offre de rachat en numéraire visant deux émissions d'obligations subordonnées à taux fixe réinitialisable, arrivant respectivement à échéance en 2047 et 2048.

L'opération, qui s'est achevée le 3 juin à 16h00 (heure de Paris), était plafonnée à un montant nominal correspondant à celui de la nouvelle émission d'obligations subordonnées à échéance 2056 que le réassureur prévoit de réaliser le 5 juin 2026.

Au terme de l'offre, SCOR a accepté au rachat un montant nominal total de 378,1 MEUR d'obligations existantes, dont 126,5 MEUR au titre de la souche 2047 et 251,6 MEUR au titre de la souche 2048.

A l'issue de l'opération, les montants encore en circulation s'élèveront à 123,5 MEUR pour les obligations 2047 et à 248,4 MEUR pour les obligations 2048. Les titres rachetés seront annulés.

Cette transaction, combinée à l'émission envisagée des nouvelles obligations, s'inscrit dans le cadre de la gestion proactive de la structure de financement du groupe.