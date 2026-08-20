Pétrole brut d'Afrique de l'Ouest - Les exportations de pétrole brut angolais devraient baisser en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les écarts de prix du pétrole brut d'Afrique de l'Ouest sont restés stables jeudi, les opérateurs assimilant les programmes de chargement angolais pour le mois d'octobre.

* Les exportations de brut angolais devraient s'élever à 932.000 barils par jour en octobre, répartis sur 30 cargaisons, selon un programme de chargement préliminaire consulté par Reuters, en baisse par rapport aux 1,04 million de barils par jour répartis sur 34 cargaisons prévus pour septembre.

* Environ huit cargaisons angolaises restent invendues pour septembre après que des raffineurs asiatiques se sont récemment procuré des cargaisons, a déclaré jeudi un opérateur.

* Par ailleurs, environ 25 cargaisons nigérianes pour septembre auraient été disponibles la semaine dernière, a indiqué une source, et il en resterait encore en quantité suffisante cette semaine.

* La demande asiatique de bruts d’Afrique de l’Ouest a été soutenue par les perturbations au Moyen-Orient, mais les taux de fret élevés pourraient limiter les flux.

* Le Nigeria a attribué sept cargaisons de brut en septembre à la raffinerie Dangote, selon des données consultées par Reuters.