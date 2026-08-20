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Cisjordanie: Paris, Berlin, Rome et Londres condamnent le projet de colonie israélien E1
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 19:01
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Vue d'ensemble de la colonie israélienne de Beit El, en Cisjordanie occupée par Israël

Vue d'ensemble de la colonie israélienne de Beit El, en Cisjordanie occupée par Israël

Les ‌dirigeants français, allemand, italien et britannique considèrent ​comme "inacceptable" et "préoccupante" la décision d'Israël de publier des appels d'offres liés à un projet ​de colonie dit E1 en Cisjordanie, qui "porte atteinte à ​la continuité territoriale ⁠des territoires palestiniens".

Dans une déclaration conjointe relayée ‌par l'Elysée, ils rappellent également que "le droit international est clair: les colonies ​israéliennes ‌en Cisjordanie sont illégales".

"La décision du ⁠gouvernement israélien de publier des appels d'offres pour des projets de construction dans le ⁠cadre du ‌projet de colonie E1 est inacceptable", ⁠est-il dit.

"La colonie E1 compromettra les ‌perspectives d'une solution à deux ⁠États en créant une division à ⁠travers la ‌Cisjordanie et en portant atteinte à la continuité ​territoriale des ‌Territoires palestiniens".

Cette décision du gouvernement israélien est "d'autant plus préoccupante" alors que "la ​Cisjordanie connaît une instabilité grave, avec des niveaux sans précédent de ⁠violences commises par des colons contre des civils et de sérieuses restrictions imposées à l'économie palestinienne", est-il ajouté dans la déclaration.

(Michel Rose, rédigé par Jean Terzian, édité par ​Zhifan Liu)

Proche orient
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1 commentaire

  • 19:54

    Il faudrait que la Turquie règle une fois pout toute le problème du MO

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