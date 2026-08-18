Pétrole brut d'Afrique de l'Ouest - Le marché reste stable

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Les écarts de prix du pétrole brut d'Afrique de l'Ouest sont restés stables mardi.

* La disponibilité accrue des qualités de pétrole du Moyen-Orient et d’Amérique latine a pesé sur le marché ouest-africain, toutes ces qualités se faisant concurrence auprès des raffineurs asiatiques.

* Les exportations de brut argentin ont atteint un niveau record de 285.000 barils par jour en juillet, ont indiqué les analystes de Kpler dans une note. Cela a pesé sur le marché ouest-africain, ont déclaré deux opérateurs.

* Lors de la séance précédente, le Bonny nigérian était proposé à un prix égal au Brent daté majoré de 4,10 dollars pour un chargement en septembre via la plateforme Argus Open Markets, a indiqué une source du secteur, en légère baisse par rapport aux 6 dollars supplémentaires signalés la semaine dernière.

* La raffinerie nigériane Dangote a obtenu un programme de souscription d’un milliard de dollars en vue de son introduction en bourse prévue.