Pétrole brut américain-Qualités de brut mitigées au deuxième jour de la période volatile de roulement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les qualités de brut américain échangées physiquement ont été mitigées jeudi, selon les négociants, au cours de la première journée complète de la période volatile de roulement.

Les négociants utilisent la période de roulement de trois jours pour ajuster leurs listes de pétrole brut, équilibrer les positions et compenser les expositions à la suite de l'expiration du contrat à terme sur le pétrole brut américain.

Les prix de renouvellement des positions à terme sur le pétrole brut américain de novembre à décembre se sont négociés à un point médian de 80 cents le baril.

L'écart entre les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate et la référence mondiale Brent s'est creusé, ce qui rend généralement les qualités américaines plus attrayantes pour les acheteurs étrangers.

La décote WTCLc1-LCOc1 s'est creusée jusqu'à moins 4,24 dollars le baril. Une décote d'environ 4 dollars suggère une fenêtre d'arbitrage ouverte.

* Le Light Louisiana Sweet WTC-LLS pour novembre a augmenté de 10 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 1,63 $ et a été proposé et demandé entre une prime de 75 cents et 2,50 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 .

* Mars Sour WTC-MRS a baissé de 5 cents pour atteindre le point médian d'un rabais de 1,50 $ et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 1,60 $ et 1,40 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 .

* WTI Midland WTC-WTM a augmenté de 15 cents pour atteindre le point médian d'une prime de 40 cents et a été proposé et demandé entre 30 cents et 50 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 .

* West Texas Sour WTC-WTS a augmenté de 8 cents pour atteindre le point médian d'une décote de 53 cents et a fait l'objet d'offres d'achat et de vente entre 75 cents et 30 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le pétrole brut américain

CLc1 .

* Le WTI à East Houston WTC-MEH , également connu sous le nom de MEH, s'est échangé entre une prime de 65 cents et 85 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 .

* Les contrats à terme ICE Brent de décembre LCOc1 ont augmenté de 3,40 dollars pour s'établir à 65,99 dollars le baril.

* Les contrats à terme WTI décembre CLc1 ont augmenté de 3,29 $ pour s'établir à 61,79 $ le baril.

* L'écart Brent/WTI WTCLc1-LCOc1 s'est élargi de 6 cents pour s'établir à moins 4,15 dollars, après avoir atteint un maximum de moins 3,99 dollars et un minimum de moins 4,24 dollars