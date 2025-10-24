La Corée du Nord construit un mémorial pour ses soldats tués dans la guerre en Ukraine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un (au centre) encourage des soldats nord-coréens lors de la cérémonie d'inauguration des travaux de construction du "Musée commémoratif des exploits militaires" à Pyongyang, le 23 octobre 2025 ( KCNA VIA KNS / STR )

La Corée du Nord a commencé à construire un mémorial dédié à ses soldats morts au combat pour la Russie en Ukraine, ont rapporté jeudi les médias d'Etat, le leader Kim Jong Un saluant lors de l'événement l'"apogée historique" des relations avec Moscou.

Le "Musée commémoratif des exploits militaires" verra le jour dans la capitale Pyongyang, où Kim Jong Un et l'ambassadeur de Russie en Corée du Nord, Alexander Matsegora, ont assisté à une cérémonie d'inauguration, selon l'agence officielle KCNA.

S'exprimant lors de l'événement tenu jeudi, M. Kim a décrit le musée comme "un sanctuaire sacré dédié à l'immortalité des vrais patriotes".

La Russie et la Corée du Nord ont accru leur coopération militaire ces dernières années, les Nord-Coréens fournissant des armes et des troupes pour soutenir l'assaut russe contre l'Ukraine en cours depuis février 2022.

Selon Séoul, au moins 600 soldats nord-coréens ont été tués et des milliers d'autres blessés depuis qu'ils ont été envoyés au combat, notamment pour reprendre la région russe de Koursk conquise par l'Ukraine durant l'été 2024.

Kim Jong Un a félicité ses troupes, présentes depuis un an dans la région russe de Koursk, pour avoir aidé la Russie à remporter une "victoire décisive", a rapporté KCNA.

"Nos héros ont détruit les envahisseurs néonazis diaboliques grâce à leur détermination à ne tolérer aucune agression et à anéantir les agresseurs", a-t-il déclaré, ajoutant que les relations entre Pyongyang et Moscou "atteignaient désormais leur apogée historique".

Vue aérienne de la cérémonie d'inauguration des travaux de construction du "Musée commémoratif des exploits militaires" à Pyongyang, le 23 octobre 2025 ( KCNA VIA KNS / STR )

"Pyongyang sera toujours aux côtés de Moscou. Notre amitié et notre unité dureront éternellement", a affirmé Kim Jong Un.

Le dirigeant a précisé que le mémorial comporterait des sculptures dédiées aux soldats nord-coréens qui ont combattu en Russie, ainsi que des photos et des œuvres d'art illustrant les combats.

Pyongyang et Moscou sont liés par un accord de sécurité et de défense depuis 2024.

Au musée des arts décoratifs de Moscou, une exposition artistique a été organisée jusqu'au 10 octobre pour célébrer les liens avec Pyongyang. Elle montrait des soldats nord-coréens et leurs alliés russes résistant à un Occident hostile.