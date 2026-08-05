Pétrole brut américain au comptant-Les cours ont peu évolué, les investisseurs attendant des nouvelles concernant l'accord de paix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions)

* Les stocks de brut américains augmentent de 2,5 millions de barils pour atteindre 407 millions, selon l'EIA

* Les stocks de brut à Cushing augmentent de 2,4 millions de barils pour atteindre 20,96 millions, selon l'EIA

* Le WTI Midland recule de 30 cents, s'établissant à une prime de 30 cents par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

Les cours du brut des côtes américaines sont restés pratiquement inchangés mercredi, les investisseurs attendant des nouvelles d’une désescalade des hostilités entre les États-Unis et l’Iran qui pourrait améliorer l’approvisionnement en pétrole. Le président américain Donald Trump a déclaré qu’une « négociation qui a duré toute la journée » avait eu lieu mardi avec l’Iran , qualifiant les pourparlers de positifs tout en menaçant de frapper Téhéran « très fort » si aucun accord n’était conclu. L’Iran a nié que des pourparlers de paix soient en cours. Un projet d’accord entre l’Iran et Oman visant à mettre fin à cinq mois de guerre entre l’Iran et les États-Unis donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d’Ormuz, ont déclaré mercredi à Reuters une source iranienne de haut rang et deux responsables régionaux, ce qui constituerait l’une des plus importantes concessions jamais accordées à l’Iran.

Du côté de l’offre américaine, les stocks de brut ont augmenté alors que les raffineries ont légèrement réduit leur activité de traitement et que les importations ont légèrement progressé, selon les données publiées mercredi par l’Energy Information Administration (EIA).

Les stocks de brut ont augmenté de 2,5 millions de barils pour atteindre 407 millions de barils au cours de la semaine close le 31 juillet, a indiqué l’EIA, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une baisse de 1,5 million de barils.

Les stocks totaux de brut, comprenant les stocks commerciaux et les barils détenus dans les réserves stratégiques de pétrole du gouvernement américain, ont reculé à 711,8 millions de barils, leur plus bas niveau depuis mars 1984. Les stocks de pétrole à Cushing, dans l’Oklahoma, plaque tournante de livraison USOICC=ECI , ont augmenté de 2,4 millions de barils pour atteindre 20,96 millions de barils au cours de la semaine, a indiqué l’EIA, repassant ainsi au-dessus du seuil opérationnel minimum d’environ 20 millions de barils.

Par ailleurs, l'écart entre le brut américain West Texas Intermediate (WTI) et le Brent, référence mondiale, s'est réduit au cours de la séance pour s'établir en fin de séance à -5,45 dollars. Un écart plus important entre le WTI et le Brent rend plus rentable pour les entreprises d'exporter du pétrole à l'étranger et limite les achats des sociétés étrangères.

Du côté du raffinage, les raffineurs américains devraient avoir environ 163 000 barils par jour (bpd) de capacité hors service pour la semaine se terminant le 7 août, ce qui augmenterait la capacité de raffinage disponible de 50 000 bpd, a indiqué mercredi le cabinet d’études IIR Energy.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en septembre est resté inchangé à un prix médian correspondant à une prime de 1,50 $ et s’échangeait entre une prime de 1,25 $ et 1,75 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1 ​

* Le Mars Sour est resté inchangé à un point médian de déport de 2,2 $ et s'échangeait entre un déport de 2,40 $ et 2,00 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le WTI Midland a reculé de 30 cents pour s’établir à un point médian de 30 cents de prime et s’échangeait entre 10 et 50 cents de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1

* Le West Texas Sour a gagné 15 cents pour atteindre un point médian de 1 dollar de décote et s’échangeait entre 1,40 dollar et 60 cents de décote par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 40 et 80 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent d'octobre de l'ICE

LCOc1 ont progressé de 9 cents pour clôturer à 79,45 dollars le baril mercredi​.

* Les contrats à terme sur le WTI de septembre CLc1 ont reculé de 55 cents pour clôturer à 75,22 dollars le baril mercredi​.

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 50 cents pour s'établir à -5,46 dollars, après avoir atteint un plus haut à -4,89 dollars et un plus bas à -5,69 dollars.