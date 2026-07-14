Pétrole brut américain au comptant-Les cours des bruts augmentent après les attaques contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz

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Les cours ont globalement augmenté mardi, ont indiqué les négociants, après que des pétroliers ont été attaqués dans le détroit d'Ormuz, dans le cadre de la dernière escalade en date dans cette voie navigable stratégique, ce qui a ravivé les inquiétudes concernant l'approvisionnement énergétique.

Un membre d'équipage indien a été tué et huit autres blessés lorsque deux pétroliers émiratis ont été touchés par des missiles de croisière iraniens dans le détroit, a déclaré mardi le ministère de la Défense des Émirats arabes unis.

La filiale maritime de la Compagnie nationale de pétrole d’Abou Dhabi (ADNOC), ADNOC L&S, a confirmé par la suite que les très grands pétroliers (VLCC), le « Mombasa B » et l’« Al Bahyah », avaient été touchés alors qu’ils transitaient par le détroit d’Ormuz et avaient subi des « dommages importants ».

Le président américain Donald Trump a renoncé à sa proposition d’imposer des droits de transit de 20 % pour assurer la sécurité de la voie navigable vitale du détroit d’Ormuz dans le cadre du conflit avec l’Iran, déclarant mardi qu’il chercherait plutôt à conclure des accords d’investissement avec les États du Golfe .

Le prix des contrats à terme sur le Brent pour livraison immédiate a atteint mardi son plus haut niveau depuis un mois par rapport au prix du pétrole à six mois, les opérateurs anticipant un regain de risques pesant sur l’approvisionnement au Moyen-Orient et le transit maritime dans le détroit.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en août a progressé de 5 cents pour atteindre un point médian de 5 cents de prime et s’échangeait entre la parité et une prime de 10 cents par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le Mars Sour a progressé de 3,75 dollars pour atteindre un point médian de 1 dollar de prime et s’échangeait entre une prime de 90 cents et 1,10 dollar par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland a progressé de 35 cents pour atteindre un point médian de 30 cents de prime et s’échangeait entre 20 et 40 cents de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le West Texas Sour a reculé de 20 cents pour s'établir à un point médian de décote de 2,95 $ et s'échangeait entre une décote de 3,05 $ et 2,85 $ le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 65 et 85 cents le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain

CLc1

* Les contrats à terme sur le Brent de septembre sur l’ICE

LCOc1 ont progressé de 1,67 $ et s’échangent actuellement à 84,97 $ le baril

* Les contrats à terme sur le WTI d'août CLc1 ont progressé de 1,20 $ pour clôturer à 79,34 $ le baril

* L'écart Brent/WTI s'est creusé de 74 cents pour s'établir à -6,10 dollars, après avoir atteint un plus haut à -5,26 dollars et un plus bas à -7,25 dollars