Pétrole brut américain au comptant-Cotations mitigées le dernier jour de la période de roulement

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Les cours ont affiché une évolution mitigée mardi, ont indiqué les négociants, lors de la troisième et dernière journée de cette période de roulement marquée par une forte volatilité.

Les stocks de pétrole brut américains ont augmenté tandis que ceux d’essence et de diesel ont baissé la semaine dernière, ont indiqué mardi des sources du marché, citant des données de l’American Petroleum Institute. API/S

Les stocks de brut ont augmenté de 4,2 millions de barils au cours de la semaine qui s'est terminée le 21 août, ont indiqué ces sources sous couvert d'anonymat.

Les stocks d’essence ont baissé de 3,2 millions de barils, tandis que ceux de distillats ont reculé de 459.000 barils par rapport à la semaine précédente, ont précisé ces sources.

ExxonMobil XOM.N a déclaré que les opérations avaient repris leur cours normal à bord de son navire flottant de production, de stockage et de déchargement "Liza Unity", au Guyana, après un petit incendie survenu dimanche.

Les opérations de déchargement, qui avaient été brièvement interrompues par l'incident, sont désormais terminées, a ajouté la société. Les autorités guyanaises ont déclaré lundi qu'elles mèneraient une enquête sur cet incident .

Les prix de report des positions de septembre à octobre se sont négociés à 1,20 dollar (XX,XX euros) le dernier jour de la période de report que les traders utilisent pour liquider leurs positions, ajuster leurs portefeuilles et neutraliser toute exposition.

* Le Light Louisiana Sweet pour livraison en septembre est resté stable à un prix médian de 3,50 $ (XX,XX euros) de prime et s’échangeait entre 3 $ (XX,XX euros) et 4 $ (XX,XX euros) de prime par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le Mars Sour a perdu 1 $ (XX,XX euros) pour s’établir à un point médian de parité et a fait l’objet d’offres d’achat et de vente comprises entre une décote de 1 $ (XX,XX euros)​​ et une prime de 1 $ (XX,XX euros) par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI Midland est resté stable à un cours médian de 80 cents (XX,XX euros) de prime et s'échangeait avec une fourchette comprise entre une prime de 70 cents (XX,XX euros) et 90 cents (XX,XX euros) par baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le West Texas Sour a reculé de 12 cents (XX,XX euros) pour s’établir à un point médian de 1,70 $ (XX,XX euros) de décote et s’échangeait entre une décote de 1,80 $ (XX,XX euros) et 1,60 $ (XX,XX euros) le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Le WTI à East Houston, également connu sous le nom de MEH, s'est négocié avec une prime comprise entre 90 cents (XX,XX euros) et 1,10 dollar (XX,XX euros) le baril par rapport aux contrats à terme sur le brut américain CLc1 ​

* Les contrats à terme sur le Brent d'octobre sur l'ICE

LCOc1 ont perdu 3,59 $ (XX,XX euros) pour clôturer à 88,58 $ (XX,XX euros) le baril

* Les contrats à terme sur le WTI d'octobre CLc1 ont reculé de 2,65 $ (XX,XX euros) pour clôturer à 82,36 $ (XX,XX euros) le baril

* L'écart Brent/WTI s'est resserré de 89 cents (XX,XX euros) pour s'établir à -6,27 dollars (XX,XX euros) à la dernière cotation, après avoir atteint un plus haut à -6,16 dollars (XX,XX euros) et un plus bas à -7,32 dollars (XX,XX euros)