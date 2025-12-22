 Aller au contenu principal
Pétrole (Brent) : un support a t'il été trouvé à 58,5$ ?
22/12/2025

Le baril de Brent a en quelques heures validé l'enfoncement du plancher des 60,3$ du 23 mars 2021 et menacé le recent support des 58,5$ du 5 mai dernier.
La cassure des 60,3$ n'a pas été validée en "bougie hebdomadaire": autrement dit, on ne saurait exclure qu'un triple creux historique soit un cours de formation.
Si tel n'est pas le cas, la cassure des 58,5$ déboucherait sur le test d'un support moyen terme qui gravite vers 54,8$E.

