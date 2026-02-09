Eramet: La suspension du Dirfin est "sans lien" avec le départ du DG

L'usine de production de lithium d'Eramet en Argentine

Eramet a déclaré lundi ‍que la suspension de son directeur financier était sans ‌lien avec le départ de Paulo Castellari de ​ses fonctions de directeur ⁠général, une semaine plus tôt, et a ⁠confirmé ‍qu'une organisation temporaire avait ⁠été mise en place afin d’assurer la supervision ​de la direction financière pour la durée d'une ⁠enquête.

Abel Martins-Alexandre "a été ​dispensé temporairement d’activité afin de ​permettre ​le bon déroulement de l’enquête ​indépendante, ⁠initiée à la suite d’un signalement émanant de plusieurs collaborateurs de la ‌Direction financière concernant les pratiques de management au sein de cette direction", selon un communiqué d'Eramet.

(Rédigé par ‌Augustin Turpin)