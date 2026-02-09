UniCredit relève sa prévision de bénéfice pour 2026

Illustration du logo d'Unicredit

par Valentina Za

UniCredit a déclaré lundi viser à porter ‍son bénéfice à 11 milliards d'euros cette année, après avoir dépassé les prévisions des analystes ‌avec des résultats stimulés par les participations ses concurrents, acquises par le groupe ​transalpin dans le cadre de la stratégie ⁠d'expansion de son directeur général Andrea Orcel.

La deuxième banque d'Italie, qui avait précédemment ⁠annoncé viser ‍un bénéfice net de 10 milliards ⁠d'euros en 2027, a déclaré lundi qu'elle avait l'ambition d'atteindre 13 milliards d'euros en 2028, ​avec une croissance moyenne "exceptionnelle" de 7% par an entre 2026 et 2028.

UniCredit a dépensé des ⁠milliards d'euros provenant de ses importantes ​réserves de trésorerie excédentaires pour devenir ​l'actionnaire principal de ​Commerzbank en Allemagne et Alpha Bank en ​Grèce, sans toutefois ⁠procéder à des rachats complets.

La banque italienne a enregistré un bénéfice net de 2,17 milliards d'euros au quatrième trimestre, soutenu par 336 millions ‌d'euros de crédits d'impôt liés à des pertes antérieures, dépassant ainsi les prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 1,96 milliard d'euros.

(Rédigé par Valentina Za ; version française Coralie Lamarque ; édité ‌par Augustin Turpin)