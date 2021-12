Petites et moyennes valeurs : les 8 pépites de Portzamparc pour le premier semestre 2022

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Certes, face à la remontada du CAC 40 en 2021, portée notamment par le luxe, le segment des mid and small s'est offert une progression plus nuancée. Dans un contexte de reprise, les investisseurs se sont en effet massivement tournés vers les grandes capitalisations, délaissant le segment des petites et moyennes valeurs. Toutefois, Portzamparc peut se féliciter d'avoir surperformer son indice de référence au deuxième semestre avec sa liste de convictions (+12,5% contre -0,4% pour le CAC Mid & Small). Le bureau d'études nantais vient de publier sa liste de convictions pour le premier semestre 2022. Du potentiel, notamment pour Eramet et Dontnod... Revue de détail.

Clasquin : acheter avec un objectif de cours de 80 euros, soit un potentiel de hausse de 23%

« Sur de solides fondamentaux », titre Portzamparc au sujet du commissionnaire de transports. Clasquin, c'est indéniablement le bon élève des convictions du bureau d'études. Le groupe achève « une année exceptionnelle » qui lui permet de se désendetter totalement l'année prochaine et d'envisager de nouvelles acquisitions . Le groupe bénéficie d'un contexte de prix, à court et moyen terme, toujours favorable aussi bien le fret maritime que dans le fret aérien. Enfin, la récente baisse du titre représente une opportunité à saisir.

Prochain événement : activité du quatrième trimestre le 24 février

Dontnod : acheter avec un objectif de cours de 19,60 euros, soit un potentiel de hausse de 47%

Avec une valorisation décotée (-30% versus son plus-haut en 2021), sa capacité à se donner les moyens de ses ambitions, et ses nombreux projets, Dontnod, studio de jeux vidéo pour PC et consoles, basé en France et au Québec, ne manque pas d'atouts. Selon le bureau d'études nantais, 2022 devrait être l'année où les investissements du groupe portent leurs fruits, avec notamment la commercialisation de jeux. Toutefois, malgré le potentiel, Portzamparc met en garde contre un éventuel décalage de sortie des jeux et sur la concentration très forte du chiffre d'affaires.

Prochain événement : point activité du deuxième semestre fin mars

Eramet : acheter avec un objectif de cours de 118 euros, soit un potentiel de hausse de 66%

Le groupe minier et métallurgique figure, comme le rappelle Portzamparc, parmi les leaders mondiaux dans le manganèse (48% de son chiffre d'affaires) et dispose d'importants actifs dans le nickel, les sables minéralisés, les alliages de haute performance et, last but not least, à partir de 2024 dans le lithium. Eramet bénéficie actuellement d'un environnement de marché favorable porté par la hausse de la demande et des prix (nickel et manganèse). En outre, malgré son fort rebond depuis le début de l'année, Eramet reste un titre sous valorisé, et donc particulièrement attractif (seulement 3,8 fois l'excédent brut d'exploitation (ou Ebitda) en 2021 contre une moyenne de 4,8 fois sur cinq ans). Malgré les nombreux atouts, il faut toutefois garder un œil sur l'impact de la crise du Covid et sur l'instabilité en Nouvelle-Calédonie où le groupe est très présent.

Prochain événement : résultats annuels le 23 février

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 144 euros, soit un potentiel de hausse de 11%

La reprise dans le secteur du nautisme est encore peu valorisé, estime Portzamparc. Le groupe numéro deux français et européen du nautisme se prépare à une accélération de son rythme de production début 2022 (croissance à deux chiffres des carnets de commandes) et bénéficie de la restructuration de la marque Dufour qui devrait venir soutenir le levier opérationnel du groupe. En outre, le groupe dispose d'une bonne génération de cash. Néanmoins, les analystes de Portzamparc restent vigilants sur deux points : l'impact de la grève actuelle au sein du groupe (conflit social qui a pris fin le 15 décembre, ndlr) et les tensions sur les matières premières (bois et résine).

Prochain événement : résultats annuels fin décembre

Groupe Gorgé : acheter avec un objectif de cours de 19 euros, soit un potentiel de hausse de 17%

Le groupe, présent dans l'impression 3D, les drones, l'ingénierie et les systèmes de protection, peut se targuer de disposer de positions fortes sur chacun de ses marchés, souligne la filiale de BNP Paribas. Son offre de robotique a été sélectionnée par des forces armées de référence (marine belge, armée israélienne) et Groupe Gorgé s'est imposé comme leader mondial des balises de détresse pour l'aviation. La dynamique est bonne pour les deux prochaines années puisque le groupe devrait renouveler 6 contrats. Néanmoins, plusieurs points pénalisent la société : la rentabilité du nucléaire impactée par d'anciens contrats et le calendrier d'appels d'offres difficile à anticiper.

Prochain événement : non communiqué

GTT : acheter avec un objectif de cours de 87,4 euros, soit un potentiel de hausse de 27%

Le groupe dispose d'une forte dynamique commerciale avec 57 commandes de méthaniers et un carnet de commandes qui devrait être au-dessus du niveau record de fin 2019 (720M€ contre 708M€). De plus, les analystes de Portzamparc jugent le consensus pour 2022 et 2023 trop prudent. Enfin, le désengagement d'Engie du capital de GTT, amorcé en mai 2021, devrait libérer du potentiel. A bon entendeur… Le cabinet d'études reste toutefois prudent sur trois points : le point haut du chiffre d'affaires a été atteint en 2020, la volatilité des prises de commandes, la baisse des royalties par méthanier.

Prochain événement : résultats annuels le 17 février

Lisi : acheter avec un objectif de cours de 31 euros, soit un potentiel de hausse de 34%

Le concepteur et fabricant de solutions d'assemblage à destination des marchés aéronautiques, automobiles et médiaux, devrait bénéficier de l'amélioration des perspectives et de l'inflexion de la tendance dans l'aéronautique. De plus, dans un contexte où les attentes du consensus pour 2021 sont jugées prudentes, la valorisation de Lisi semble raisonnable (13,3 fois l'excédent brut d'exploitation (ou Ebitda) 2022, 9,6 fois en 2023).

Prochain événement : résultats annuels le 17 février

SII : acheter avec un objectif de cours de 55 euros, soit un potentiel de hausse de 24%

Le groupe informatique bénéficie de sérieux atouts. Il est diversifié car positionné aussi bien dans le conseil en technologies que sur les services numériques. Sa bonne dynamique commerciale permet à la direction de se dire confiante sur la croissance du groupe et ses marges. En outre, la valorisation du titre demeure attractive car sous côtée de près de 30% selon Portzamparc.

Prochain événement : chiffre d'affaires du troisième trimestre le 10 février

.