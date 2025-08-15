Le Forum économique mondial blanchit son fondateur Klaus Schwab

Le fondateur et président du Forum économique mondial (WEF) Klaus Schwab prononce son discours de bienvenue lors de la 55e réunion annuelle du Forum économique mondial

par Mrinmay Dey

Le Forum économique mondial (FEM) a clos vendredi une enquête sur son fondateur, Klaus Schwab, le disculpant de tout acte répréhensible, et a nommé Larry Fink, PDG de BlackRock, et André Hoffmann, vice-président de Roche Holding, coprésidents par intérim de son conseil d'administration.

Klaus Schwab, 87 ans, a démissionné en avril avec effet immédiat de son poste de président du FEM, qui réunit l'élite financière et politique mondiale chaque année fin janvier à Davos, en Suisse.

Le Forum ensuite annoncé une enquête visant le dirigeant après la réception d'une lettre d'un lanceur d'alerte l'accusant d'avoir mêlé ses affaires personnelles à celles de l'organisation.

Le conseil d'administration a mené à bien une enquête sur les accusations formulées à l'encontre de Klaus Schwab qui n'a révélé aucune preuve d'un acte répréhensible de sa part, a déclaré le FEM.

Le Forum de Davos a affirmé n'avoir pas non plus constaté de faute de la part de l'épouse et ancienne assistante de son fondateur, Hilde Schwab.

"Des irrégularités mineures, provenant de lignes floues entre les contributions personnelles et les opérations du forum, reflètent un engagement profond plutôt qu'une intention de mauvaise conduite", a déclaré le FEM.

En mai, un porte-parole de Klaus Schwab a informé Reuters qu'il avait déposé une plainte pénale contre le lanceur d'alerte.

La famille Schwab a nié toutes les accusations.

À l'issue de l'enquête, un porte-parole de Klaus Schwab a déclaré vendredi au Wall Street Journal qu'il avait l'intention de renoncer à ses poursuites contre le Forum et contre le lanceur d'alerte.

Peter Brabeck-Letmathe a démissionné de son poste de président par intérim à la suite de la conclusion de l'enquête, a ajouté le FEM.

(Rédigé par Mrinmay Dey à Bangalore, version française Kate Entringer)