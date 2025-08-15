Wall Street termine en ordre dispersé sur des données mitigées, record du Dow Jones

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York, aux États-Unis

Les indices américains ont fini en baisse vendredi après des données économiques mitigées à l'exception du Dow Jones, qui a brièvement atteint un record avec UnitedHealth, tandis que le monde a les yeux tournés vers l'Alaska, où se tient un sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,08%, ou 34,86 points, à 44.946,12 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 18,74 points, soit 0,29% à 6.449,80 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 87,69 points, soit 0,40% à 21.622,977 points.

Sur la semaine, les trois indices ont terminé sur des gains. Le Dow Jones de 1,7%, le S&P 500 de 0,9% et le Nasdaq de 0,8%.

La rencontre entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine est suivie de près, les marchés espérant qu'elle ouvre la voie à une résolution du conflit en Ukraine et donne des indications sur les prix du pétrole. Le titre UnitedHealth a bondi de 11,98% après que Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a révélé un nouvel investissement dans l'assureur santé. Scion Asset Management, dirigé par Michael Burry, s'est également montré plus optimiste à l'égard de la société.

La performance d'UnitedHealth, impacté par la hausse des coûts dans le secteur de la santé en général et la chute d'environ 40% de son action cette année, a tiré le Dow Jones, à la traîne à Wall Street, vers un record. L'indice avait atteint un plus haut historique pour la dernière fois le 4 décembre.

Le secteur de la santé a progressé dans le sillage d'UnitedHealth, enregistrant sa meilleure performance hebdomadaire depuis octobre 2022.

Plus généralement, les principaux indices boursiers de Wall Street ont enregistré leur deuxième semaine de gains d'affilée, soutenus par les attentes d'une baisse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en septembre.

La banque centrale a abaissé ses coûts d'emprunt pour la dernière fois en décembre et avait déclaré que les droits de douane américains pourraient accentuer la pression sur les prix.

Cependant, la faiblesse récente du marché du travail et les signes indiquant que l'inflation induite par les droits de douane ne se répercutait pas encore sur les prix à la consommation ont conforté les investisseurs vers une possible politique monétaire accommodante le mois prochain.

"La question est de savoir si les droits de douane ont déjà été répercutés sur le prix des biens. Et il semble que ce ne soit pas le cas", a déclaré Joe Saluzzi, coresponsable du trading d'actions chez Themis Trading.

Si les marchés ont largement intégré une baisse des taux en septembre, les investisseurs pourraient négliger les risques, la faible volatilité et les valorisations élevées indiquant un sentiment de complaisance, a ajouté Joe Saluzzi.

Les données économiques américaines publiées vendredi ont été mitigées. Si les ventes au détail en juillet ont augmenté comme prévu, la confiance des consommateurs et les chiffres de la production industrielles suggèrent un impact des droits de douane sur d'autres secteurs de l'économie.

Par ailleurs, Donald Trump a déclaré vendredi qu'il annoncerait des droits de douane sur les importations d'acier et de semi-conducteurs dans les deux prochaines semaines.

Parmi les autres valeurs, le fabriquant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials a chuté de 14,07%après de faibles prévisions pour le quatrième trimestre.

Le titre Bank of America a cédé 1,61% après que Berkshire Hathaway a réduit sa participation de 4,2%, à 605,3 millions d'actions. Le groupe détient toujours environ 8% du capital de la banque.

Intel a grimpé de 2,93%, profitant d'une information de presse de l'agence Bloomberg selon laquelle le gouvernement américain envisage de prendre une participation au capital du groupe en difficulté.

(Rédigé par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy à Bangalore, Saeed Azhar à New York ; version française Kate Entringer)