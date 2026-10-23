Perte réduite pour Oncodesign Precision Medicine, mais les financements inquiètent

La société biopharmaceutique, spécialisée dans la médecine de précision contre les cancers résistants et les maladies neurodégénératives, a publié ses résultats financiers pour le premier semestre 2026. L'exercice met en évidence une discipline budgétaire accrue et une avancée sur ses programmes clés, dans un contexte financier qui demeure tendu.

Le chiffre d'affaires du semestre s'établit à 0,11 million d'euros (contre 0,14 million d'euros au premier semestre 2025), issu principalement d'activités périphériques (location de locaux, prestations de support). Les autres produits d'exploitation s'élèvent à 0,63 million d'euros, portés par 0,43 million d'euros de subventions de recherche.

L'impact des mesures de restructuration engagées depuis 2024 se traduit par une baisse significative des charges : -52% pour les achats consommés à 1,08 million d'euros, contre 2,24 millions d'euros un an plus tôt, -42% pour les frais de personnel, -49% pour la R&D. En outre, un déménagement opéré début juillet 2026 doit générer plus de 300 000 euros d'économies récurrentes en année pleine (malgré une provision pour risques de 0,16 million d'euros inscrite au premier semestre).

Le résultat d'exploitation ressort à -2,17 millions d'euros. Retraité du produit exceptionnel non récurrent de 13 millions d'euros enregistré au premier semestre 2025 (réintégration de stocks OPM-201 sans contrepartie financière), le résultat d'exploitation s'améliore de 32% par rapport à la perte retraitée de -3,21 millions d'euros au premier semestre 2025. En tenant compte d'un Crédit d'Impôt Recherche (CIR) de 0,28 million d'euros et de frais financiers réduits (-0,16 million d'euros), le résultat net semestriel s'établit à -2,04 MEUR (contre -3,15 millions d'euros sur une base comparable au premier semestre 2025, soit une amélioration de 35%).

Sur le plan clinique, la société concentre ses ressources sur deux candidats-médicaments : l'OPM-201 dans la maladie de Parkinson et l'OPM-101 en Immuno-oncologie.

Au 30 juin 2026, la trésorerie disponible s'élève à 2,86 MEUR (contre 2,11 MEUR au 31 décembre 2025), renforcée par le premier versement de la fondation MJFF. OPM dispose également de la faculté d'activer des tranches d'obligations remboursables en actions (ORA) auprès d'IRIS. La société explique toutefois que sa capacité à poursuivre son activité reste subordonnée à l'obtention de ressources financières complémentaires. Le conseil d'administration a retenu l'hypothèse de continuité d'exploitation, tout en signalant l'existence d'une incertitude significative.